Зменшити наслідки від обстрілів: у Києві хочуть збудувати кілька міні-ТЕЦ за 51 мільярд гривень (відео)

Потрібна та важлива ініціатива

Київська міська влада розглядає можливість створення шести невеликих теплових електроцентралей у межах міста. Це рішення покликане зменшити наслідки від ворожих обстрілів енерго-інфраструктури та не дозволити мешканцям столиці залишитися взимку без тепла.

На зведення шести міні-ТЕЦ потрібно 12-15 років та понад 51 мільярд гривень. Цю ініціативу на засіданні Київської міської ради представив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, і її було затверджено — "за" проголосувало 85 депутатів.

Щоб не залишитися наступної зими без тепла, міська влада вирішила розмістити у різних районах Києва 6 міні-ТЕЦ сумарною потужністю 619 МВт, які працюватимуть на різних видах палива та вироблятимуть як тепло, так і електроенергію.

"Перед нами важлива і без перебільшення унікальна місія – в умовах війни виконати невелику технологічну революцію", – зазначив під час свого виступу Пантелеєв.

На їх зведення потрібно до €1,2 млрд (понад 51 млрд грн) та 12-15 років. Сьогодні вже вдалося залучити донорське обладнання на понад 2 млрд гривень. Частина обладнання вже у Києві, ще одна частина — у дорозі. Також є пристрої, що контрактуються у виробників.

"Йдеться про створення на базі сучасних газових турбін, газопоршневих установок — так званих міні-ТЕЦ, які будуть розподілені по Києву і наближені до споживача", – сказав Пантелеєв.

Такі турбіни мають вищу ефективність порівняно зі старими котлами, можуть працювати в режимі часткової потужності, адаптуючись до попиту на енергію, та запускаються до повної потужності дуже швидко – за дві-п'ять хвилин. Водночас вони мають менші втрати теплової енергії, менші розміри та вагу, а також нижчі витрати на утримання та ремонт.

Планується, що нові міні-ТЕЦ зможуть переходити з газу на біогаз, синтез-газ або водень без істотної реконструкції. У перспективі у Києві можуть з’явитися ТЕЦ на біомасі, але для цього потрібно буде ретельно сортувати сміття.

Перший етап до кінця року передбачає забезпечення безперебійним постачанням тепла близько 300 000 киян.

"Не йдеться про чарівну паличку і те, що ми зможемо розв'язати всі проблеми. Сьогодні йдеться про виживання міста і забезпечення принаймні основних послуг в "островах", – підкреслив він.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як киянам швидко та зручно знайти у столиці "Пункти незламності". Такі об’єкти функціонуватимуть цілодобово та безкоштовно для тимчасового перебування у разі тривалого аварійного відключення електроенергії.