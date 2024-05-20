Кличко открыл движение по недоделанному новому путепроводу в Киеве (фото)

На путепроводе также установят новые остановки общественного транспорта и смонтируют контактную сеть троллейбуса

В понедельник, 20 мая, в Киеве на Оболони открыли движение по новому путепроводу— проезд по улице Полярной по эстакаде через Богатырскую. Работы на этом объекте стартовали в июне 2023 года.

Строители в сжатые сроки успели установить опоры путепровода. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, длина нового путепровода по улице Полярной по эстакаде через Богатырскую составляет 125 метров. Строители в сжатые сроки установили здесь опоры и смонтировали 72 балки пролетных строений. Также был обустроен подземный пешеходный переход и установлено современное освещение.

Как и на всех новых объектах в Киеве, здесь обустраивают велодорожки.

Новый путепровод на Оболони

Движение было запущено 20 мая

На открытии присутствовал мэр Киева Кличко

"Полностью завершить работы на объекте — открыть движение со съездами с путепровода — планируем до осени этого года. А также отремонтировать подходы к развязке, — участки дороги, в том числе на Богатырской. Установить пандусы подземного перехода", — сообщил Кличко.

Установят на объекте и новые остановки общественного транспорта, а также осуществят монтаж контактной сети троллейбуса и благоустройство территории.

"Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить жизнедеятельность города и комфорт жителей. Обновляем дороги, развязки и мосты там, где это крайне необходимо", — резюмировал мэр Киева.

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