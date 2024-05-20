Пролежав на дні більше тижня: у Києві з озера дістали легковик (фото)

На місці працювало десять рятувальників та дві одиниці спецтехніки

У Пуща-Водиці рятувальники дістали на берег з озера легковий автомобіль Ford Fiesta, який пролежав під водою понад тиждень. Інцидент стався у Оболонському районі Києва.

Як саме легковик "потрапив" до озера — наразі невідомо. Розслідуванням цієї справи займаються правоохоронці. Про це повідомляється на сторінці КАРС "Київська служба порятунку" в Фейсбук.

Так, столичні рятувальники отримали інформацію про те, що в озері, розташованому на території Пуща-Водиці, знаходиться легковий автомобіль. До робіт було залучено 10 рятувальників КАРС "Київська служба порятунку" та 2 одиниці спецтехніки.

Авто дістали з дна озера

Як виявилося, на дні озера дійсно знаходився легковик Ford Fiesta, який пролежав під водою більше тижня — з 12 травня. Причини та обставини події з’ясовує поліція.

На щастя, загиблих та постраждалих на місці пригоди виявлено не було.

Як легковик опинився під водою — невідомо

Для евакуації авто задіяли водолазів, які помістили пневмоподушку всередину автомобіля та саме з її допомогою рятувальники підняли його на поверхню.

Далі, задіявши лебідку, авто евакуювали на берег.

Авто витягли з води

Розслідуванням деталей інциденту займаються правоохоронці. Їм належить встановити причини та обставини, завдяки яким автомобіль опинився на дні озера.

Інцидент стався У Пущі-Водиці

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