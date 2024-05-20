Пролежав на дні більше тижня: у Києві з озера дістали легковик (фото)
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На місці працювало десять рятувальників та дві одиниці спецтехніки
У Пуща-Водиці рятувальники дістали на берег з озера легковий автомобіль Ford Fiesta, який пролежав під водою понад тиждень. Інцидент стався у Оболонському районі Києва.
Як саме легковик "потрапив" до озера — наразі невідомо. Розслідуванням цієї справи займаються правоохоронці. Про це повідомляється на сторінці КАРС "Київська служба порятунку" в Фейсбук.
Так, столичні рятувальники отримали інформацію про те, що в озері, розташованому на території Пуща-Водиці, знаходиться легковий автомобіль. До робіт було залучено 10 рятувальників КАРС "Київська служба порятунку" та 2 одиниці спецтехніки.
Як виявилося, на дні озера дійсно знаходився легковик Ford Fiesta, який пролежав під водою більше тижня — з 12 травня. Причини та обставини події з’ясовує поліція.
На щастя, загиблих та постраждалих на місці пригоди виявлено не було.
Для евакуації авто задіяли водолазів, які помістили пневмоподушку всередину автомобіля та саме з її допомогою рятувальники підняли його на поверхню.
Далі, задіявши лебідку, авто евакуювали на берег.
Розслідуванням деталей інциденту займаються правоохоронці. Їм належить встановити причини та обставини, завдяки яким автомобіль опинився на дні озера.
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