Скандали, тусовки та викрадення доньки: чим відомий постачальник кокаїну для київської еліти Чернецький

Чоловік встигнув стати учасником багатьох гучних скандалів

Юрій Чернецький, який у 2022 році попався на постачанні кокаїну для столичної еліти, є досить публічною та відомою особистістю. Він неодноразово потрапляв у гучні скандали та вирізнявся одіозними витівками.

Днями стало відомо, що Чернецькому загрожує 10 років позбавлення волі вже по іншій справі, яку намагалися "зам’яти" його адвокати. Редакція "Телеграфу" вирішила розповісти читачам докладніше про персону столичного наркодилера та зібрала для вас цікаві факти з його біографії.

Юрій Чернецький є уродженцем Києва і зараз йому виповнилося 50 років. До звинувачення у систематичному збуті наркотиків у нічних клубах столиці та тюремного ув’язнення, він був відомий як київський бізнесмен та власник мережі барбершопів FIRM.

Затримання та "звання" віп-постачальника кокаїну

У серпні 2022 року чоловіка затримали під час чергового збуту заборонених речовин у центрі Києва. Під час огляду при собі у нього виявили та вилучили 23 пакетики розфасованих наркотичних засобів, готових до продажу.

Крім того, під час проведення санкціонованого обшуку у квартирі затриманого вилучили бойові патрони, пакетики для фасування наркотиків та електронні ваги.

При собі наркодилер мав пакетики з кокаїном

У грудні 2022 року вироком Бориспільського районного суду наркоторговця було засуджено до 5 років позбавлення волі за збут кокаїну в нічних клубах Києва.

Чернецького засудили до п’яти років позбавлення волі

Паралельно з цим, у травні 2023 року ухвалою судді Печерського райсуду Києва, за клопотанням адвоката обвинуваченого, суд закрив ще одну справу за якою у якості обвинуваченого проходив Чернецький. Причина — закінчення термінів досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Прокуратура ж оскаржила закриття цієї справи у суді. Тому, поки Чернецький перебуває у в’язниці за збут кокаїну, проти нього розслідуватиметься ще одне кримінальне провадження і він незабаром може знову постати перед судом. Йому загрожує 10 років позбавлення волі.

Чернецький вкотре має постати перед судом

Варто зазначити, що раніше речник столичної прокуратури Надія Максимець зазначила, що Чернецький не вперше трапляється на наркоторгівлі, так у 2020 році проти нього було порушено аналогічне виробництво, але тоді він вийшов під заставу у 2 мільйони гривень.

За чутками Чернецький тривалий час постачав наркотики столичній "золотій молоді" та навіть депутатам Верховної Ради України.

Чернецький — відома у Києві особистість

Скандальний розлучення з першою дружиною

Чернецький потрапив у світську хроніку під час шлюборозлучного процесу зі своєю першою дружиною — світською левицею, видавницею, телеведучою та екс-головним редактором порталу "Bestin.ua" Поліною Ненею.

Вони мають трьох спільних дітей — Платона, Теодора та Теону. Після розлучення в 2019 році Чернецький викрав їхню трирічну доньку Теону і не давав матері бачитися з нею.

Історія набула розголосу в ЗМІ, а Неня звернулася до поліції. Судовий розгляд справи тривав близько трьох років і зрештою колишнє подружжя знайшли компроміс. Відомо, що після початку війни Неня поїхала з дітьми за кордон, де й мешкає донині.

Чернецький та Неня

Татуювання для 7-річного сина

Чернецького вирізняє особлива любов до татуювань — його тіло майже повністю покривають різні малюнки. Чоловік "відзначився" й тим, що дозволив зробити своєму 7-річному сину Теодору справжнє татуювання на руці.

Набила малюнок неповнолітній дитині тату-майстер Ілона Буковська, яка на той момент була дівчиною Юрія. У тому ж 2019 році пара одружилася.

Варто зазначити, що татуювання 7-річному синові Чернецький зробив без відома його матері Поліни Нені.

Тату для 7-річного сина

Позашлюбна дитина та відібрана за борги по аліментам Ferrari

У Чернецького є позашлюбна дитина — син був народжений від іншої жінки, з якою він колись "загуляв" перебуваючи в законному шлюбі з Поліною Ненею. Жінка тоді вибачила чоловікові зраду, а Юрій визнав сина і навіть набив на його честь тату. Однак платити аліменти Чернецький не поспішав і в нього накопичився значний борг.

У 2018 році у Чернецького за борги по аліментам відібрали рідкісний Ferrari, який оцінили у понад 2 мільйони гривень та продали з аукціону.

Чернецький часто влаштовував для себе фотосесії

Третя дружина та скандальний збір коштів

Третьою дружиною Чернецького стала співачка та блогер Інна Воронова. Пара вела світське життя і часто публікувала спільні фото — подружжя відвідувало тусовки, концерти та гламурні київські заклади.

Чернецький та Воронова

Чернецький та Воронова створили спільний творчий дует після назви ОЗУ "Святі". Після початку війни вони випустили патріотичний альбом із 9 пісень.

Після затримання Чернецького його дружина — співачка Інна Воронова — оголосила серед своїх шанувальників збір коштів на внесення застави. Примітно, що пізніше вона оприлюднила звіти про те, що гроші надходять досить швидко, проте дівчину захейтіли у соцмережах.

У грудні 2022 року Воронова повідомила про розлучення з наркодилером Чернецьким. Дівчина заявила, що "тої людини вже немає" і її більше нічого не пов’язує з колишнім чоловіком.

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