"Будет только хуже": Соколова извинилась за скандальные борды в Киеве и обратилась к украинцам с просьбой

Фонд Yanina Sokolova's Fund запустил наружную социальную рекламу, цель которой побуждать людей обращаться за психологической помощью, но реакция граждан оказалась не такой, которую ожидали

Скандальные борды и ситилайты в Киеве с неоднозначными надписями "Будет только хуже" и другими, будут сняты. Следующие тезисы, которые там появятся, будут выбирать сами украинцы.

Об этом на своей странице в Facebook написала украинская журналистка Янина Соколова. Сейчас под своим постом она собирает предложения, чем заменить те самые фразы, которые возмутили многих.

"Не ошибается тот, кто ничего не делает. Мы ошиблись. За неприемлемую в наше время концепцию рекламной кампании несу ответственность персонально я. Я ее утвердила после предложений рекламного агентства McCann Kyiv. Поэтому прошу персональное извинение у всех, у кого наша идея вызвала обратную от желаемого реакцию. Что, собственно, произошло", — отметила Соколова.

Она объяснила, что на прошлой неделе фонд Yanina Sokolova's Fund запустил наружную социальную рекламу, цель которой побуждать людей обращаться за психологической помощью. При этом на бордах и ситилайтах были написаны фразы, с которыми чаще всего обращаются на линию психологической помощи "Стоит жить".

Речь идет о следующих фразах:

"Жизнь не имеет смысла"

"Будет только хуже"

"Из депрессии не выйти".

"Расчет нас и наших партнеров, с участием психологов агентства, был на то, что человек, который прочтет на борде свои же мысли синхронизирует их с собой и увидит что: выход есть, как написано ниже на борде наберет наших психологов 5522 и получит помощь", — пояснила Янина.

Однако такая идея не сработала и такие надписи вызвали возмущение у многих людей. Некоторые могли подумать, что людей призывают зацементировать свои мысли.

Соколова отметила, что линия "Стоит жить" работает с 2021 года, а с началом полномасштабной войны запустили линию для военных и также гражданских. По ее словам, были собраны лучшие психологи страны, которые ежедневно работают, чтобы помогать. На данный момент помощь была оказана 9 000 украинцев. Им помогли избавиться от мыслей от суицидов, депрессий, тревог.

"Я еще раз извиняюсь перед теми, кого мы ранили своей рекламой. И хочу, чтобы мы исправили эту ошибку. Борды и ситилайты будут сняты. Уже снимаются. И заменены бордами, которые мы будем делать на основе ваших идей и предложений. Это, наверное, будет первая реклама психологической помощи, которую создали сами украинцы", — обратилась к украинцам журналистка.

Она задала вопрос обществу "Чтобы Вы написали на бордах? Чтобы это побудило обращаться к психологам и одновременно не травмировало людей в кризисных состояниях?". Ответы Соколова попросила оставить в комментариях под ее постом.

"Мы соберем все вместе. Проработаем самые лучшие тезисы и предложим вам концепт. И выберем самый лучший. Извините, что вчера не реагировала. Добиралась до дома из командировки, нечем было писать, руки за рулем", — подытожила она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве вспыхнул скандал из-за того, что застройщик второй раз пытается присвоить исторические здания по адресу улица Хорива.