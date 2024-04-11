За справу директора київської підземки взялося НАБУ: у чому його підозрюють

Журналісти розібрали декларації чиновника та з’ясували багато цікавих фактів

НАБУ проводить досудове розслідування щодо можливих неправомірних дій з боку колишнього начальника комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктора Брагінського, який звільнився з посади після гучного скандалу. Відомо, що він понад 10 років очолював столичну підземку.

Після розслідування BIHUS.Info, в якому журналісти розкрили "секрети" збагачення Брагінського та його оточення, колишнім чиновником зацікавилися САП та НАБУ. Про це повідомили у Раді громадського контролю НАБУ.

Так, 15 березня прокурор відділу САП на підставі інформації отриманої від журналістів, зареєстрував кримінальне провадження стосовно Віктора Брагінського. Наразі по цій справі НАБУ здійснює досудове розслідування.

Причиною цього стало розслідування BIHUS.Info, в якому журналісти розібрали декларації чиновника і порахували нове майно його рідних. Завдяки зібраній інформації стало відомо, що родичі Брагінського незаконно скуповують дороге майно, а Київський метрополітен укладає контракти з його оточенням. І зрозумыло, ціни в цих контрактах були значно вищими за їх реальну вартість.

Все це стало приводом не лише для звільнення Брагінського з посади начальника київського метрополітену, а й для порушення кримінального провадження.

"Подробиці слідства не розголошуються, оскільки це може перешкодити перебігу досудового розслідування", — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, що 14 березня було опубліковано розслідування BIHUS.Info, у якому журналісти розглянули дороге майно близьких Брагінського.

Журналісти розібрали декларації чиновника та порахували нове майно його рідних. Як виявилося, його мама-пенсіонерка купує дорогі квартири, сестра купує землю за космічними цінами, не зовсім колишня дружина-мільйонерка будує дачу в Козині, а пов’язані з Брагінським люди отримують підряди від метрополітену.

Після цього мер Києва Віталій Кличко заявив про те, що Брагінського буде звільнено і вже 15 березня Брагінський написав заяву про звільнення за власним бажанням. Пізніше колишній глава "Київського метрополітену" також склав свої депутатські повноваження. Віктор Брагінський більше не є депутатом фракції "УДАР" у Київраді.

Довідка. Віктор Брагінський народився 1983 року в Києві, у березні йому виповниться 41 рік. Він розпочав свою кар’єру у 18 років як техніка-доглядача, після чого був заступником директора ТОВ "Спецодяг України". З 2005 року він обіймав різні посади від помічника до директора групи компаній "Нафтогаз", після чого був на топ посадах в "Укрпромграніт", "Укрінтеравтосервіс", ДП "Бердянський морський торговельний порт", Київській обласній дирекції "Укрпошти".

Влітку 2014 року Брагінського було призначено начальником КП "Київський метрополітен". Однією з найголовніших обіцянок на цій посаді було будівництво метро на Виноградарі, яке розпочалося лише на початку 2019 року та було зупинено.

Брагінський та Кличко

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві через будівництво ТРЦ може зникнути легендарна пам’ятка архітектури. Йдеться про "літаючу тарілку", яка добре знайома багатьом киянам.