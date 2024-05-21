Робота в Києві з бронею від мобілізації: кого найчастіше шукають
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Компанії обіцяють стрімкий кар'єрний розвиток
Наразі у Києві спостерігається активізація ринку праці. У зв'язку з дією нового Закону про мобілізацію зростає попит на вакансії, які передбачають бронювання.
Військовозобов'язані мають можливість отримати бронь на деяких роботах. "Телеграф" розглянув популярні вакансії.
У деяких компаніях продавці-касири можуть розраховувати на бронь. Зарплатню обіцяють середню — 16,5-17,5 тисячі за місяць.
Досвід роботи не обов'язковий, мережа навчає з "нуля". Також пропонують зручний графік роботи та стрімкий кар'єрний розвиток.
Вакансії можна переглянути за посиланнями — продавець-касир.
У Києві шукають водія-експедитора з власним авто. Працівникам обіцяють бронювання від мобілізації за наявності військово-облікових документів.
За місяць можна заробити понад 50 тисяч гривень. Потрібно мати водійське посвідчення та автівку, яка може взяти 1,5-2 тонни вантажу.
Вакансії можна переглянути за посиланнями — водій-експедитор.
Також на бронь можуть розраховувати оператори поштового зв'язку. Фахівці можуть отримувати близько 16 тисяч гривень у місяць. Можна обрати зручний графік роботи.
Основні обов’язки:
- Приймання, обробка, відправка та видача поштових відправлень.
- Інформаційний та документальний супровід завантаження та розвантаження автотранспортного засобу.
- Видача кур'єрам поштових відправлень для доставки.
Вакансії можна переглянути за посиланнями — оператор поштового зв'язку.
У Києві можна знайти вакансію укладальника-пакувальника. Їх теж бронюють. Можна без досвіду роботи, компанія навчає.
Фахівцям пропонують зарплату близько 20 тисяч гривень. Робота може підійти не лише чоловікам, а й жінкам.
Вакансії можна переглянути за посиланнями — укладальник-пакувальник.
Запрошують на роботу комірника. Працівникам обіцяють бронь від мобілізації.
Зарплатня вище середньої — можна заробити близько 30 тисяч гривень. Компанія пропонує позмінний графік роботи.
Вакансії можна переглянути за посиланнями — комірник.
Бронювання обіцяють і двірникам. Щоправда, розмір оплати праці компанія не вказала.
Графік роботи: 5/2 з 7:00 до 16:00. Бронь надають за наявності військового квитка або документа, що його замінює.
Вакансії можна переглянути за посиланнями — двірник.
Нагадуємо, на сайтах з пошуку роботи можна знайти вакансії, в яких пропонується різноманітна робота для кандидатів навіть без профільної освіти. Роботодавці готові брати до себе в команду жінок, чоловіків, студентів та пенсіонерів.
"Телеграф" зібрав найцікавіші вакансії, які пропонують усім зацікавленим у Києві непогану зарплатню із щоденними виплатами та навіть проживання.