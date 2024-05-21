Робота в Києві з бронею від мобілізації: кого найчастіше шукають

Компанії обіцяють стрімкий кар'єрний розвиток

Наразі у Києві спостерігається активізація ринку праці. У зв'язку з дією нового Закону про мобілізацію зростає попит на вакансії, які передбачають бронювання.

Військовозобов'язані мають можливість отримати бронь на деяких роботах. "Телеграф" розглянув популярні вакансії.

У деяких компаніях продавці-касири можуть розраховувати на бронь. Зарплатню обіцяють середню — 16,5-17,5 тисячі за місяць.

Досвід роботи не обов'язковий, мережа навчає з "нуля". Також пропонують зручний графік роботи та стрімкий кар'єрний розвиток.

Вакансії можна переглянути за посиланнями — продавець-касир.

У Києві шукають водія-експедитора з власним авто. Працівникам обіцяють бронювання від мобілізації за наявності військово-облікових документів.

За місяць можна заробити понад 50 тисяч гривень. Потрібно мати водійське посвідчення та автівку, яка може взяти 1,5-2 тонни вантажу.

Вакансії можна переглянути за посиланнями — водій-експедитор.

Також на бронь можуть розраховувати оператори поштового зв'язку. Фахівці можуть отримувати близько 16 тисяч гривень у місяць. Можна обрати зручний графік роботи.

Основні обов’язки:

Приймання, обробка, відправка та видача поштових відправлень.

Інформаційний та документальний супровід завантаження та розвантаження автотранспортного засобу.

Видача кур'єрам поштових відправлень для доставки.

Вакансії можна переглянути за посиланнями — оператор поштового зв'язку.

У Києві можна знайти вакансію укладальника-пакувальника. Їх теж бронюють. Можна без досвіду роботи, компанія навчає.

Фахівцям пропонують зарплату близько 20 тисяч гривень. Робота може підійти не лише чоловікам, а й жінкам.

Вакансії можна переглянути за посиланнями — укладальник-пакувальник.

Запрошують на роботу комірника. Працівникам обіцяють бронь від мобілізації.

Зарплатня вище середньої — можна заробити близько 30 тисяч гривень. Компанія пропонує позмінний графік роботи.

Вакансії можна переглянути за посиланнями — комірник.

Бронювання обіцяють і двірникам. Щоправда, розмір оплати праці компанія не вказала.

Графік роботи: 5/2 з 7:00 до 16:00. Бронь надають за наявності військового квитка або документа, що його замінює.

Вакансії можна переглянути за посиланнями — двірник.

Нагадуємо, на сайтах з пошуку роботи можна знайти вакансії, в яких пропонується різноманітна робота для кандидатів навіть без профільної освіти. Роботодавці готові брати до себе в команду жінок, чоловіків, студентів та пенсіонерів.

"Телеграф" зібрав найцікавіші вакансії, які пропонують усім зацікавленим у Києві непогану зарплатню із щоденними виплатами та навіть проживання.