Спалахнула майже вся парковка: у Києві масштабна пожежа охопила понад десяток авто (фото, відео)

Пожежу уже локалізували

У Києві сталась масштабна пожежа. Повідомляється, що загоряння відбулось на парковці на вулиці Канальній у столиці.

На фото та відео, які публікують у Мережі, видно, що загоряння розповсюдилось на понад десять автомобілів, припаркованих поруч. Також видно полум'я та клуби диму. Їх можна побачити далеко від осередку займання.

У ДСНС підтвердили інформацію. Зокрема, розповіли, що рятувальникам вдалось уже локалізувати пожежу. Наразі вони продовжують дії з ліквідації пожежі. У прес службі сказали, що сталось загоряння автомобілів із загрозою розповсюдження на інші. Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 14:05, а уже о 14:57 її локалізували. До гасіння залучали 5 одиниць техніки та понад 20 вогнеборців.

Як можна побачити на відео, автомобілі припарковані просто неба на парковці, що охороняється. Поруч є контрольний пункт. Загоряння розповсюджувалось по траві, на якій залишені машини.

Раніше "Телеграф" розповідав про масштабну пожежу, яка трапилась на Тернопільщині. Салон преміального електрокара вигорів вщент.