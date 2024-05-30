"Поранені хлопці просили". Кличко обґрунтував багатомільйонне будівництво на Оболоні

Активісти закидають міській владі будівництво мосту на кошти з податків, мова про 200 млн грн

Нова коштовна зона відпочинку на Оболоні у Києві з’явилася після прохання поранених бійців з реабілітаційного центру "Пуща Водиця" відвезти їх відпочити в "зелену зону".

Саме так мер Києва Віталій Кличко пояснив появу та майбутні витрати навколо пішохідного мосту-хвилі, який з'єднає парк "Наталка" з набережною та Оболонським островом на Дніпрі.

"У шпиталі (реабілітаційного центру в Пущі Водиці, — ред.), з нашими пораненими хлопцями без ніг, без кінцівок вони там знаходяться… Хлопці кажуть: Просимо вивезти кудись в зелену зону, просимо десь відпочити, в нас одне бажання — піти десь переключитись, порибалити", — сказав Кличко на засіданні міськради.

Відео опублікувала депутатка Ксенія Семенова з підписом: "Виявляється, то хлопці, які в Пущі в госпіталі лежать, попросили мера зробити парк Наталка 2.0 за 200 мільйонів бюджетних коштів".

Для тих, хто не з Києва, пояснюємо, — парк Пуща Водиця є зеленою зоною і виглядає так:

Пуща Водиця

200 млн з бюджету: чому обурені активісти

У ГО "Пасажири Києва" розповіли, що Оболонський острів та міст-хвиля коштували бюджету міста 200 млн гривень.

"Реальні витрати на весь розважальний комплекс (включно з островом) в 10 разів більші, ніж виділили меценати та партнери конкретно на міст. 200 млн гривень — це ціна марнотратства на розвагу владою Києва, яка, очевидно, забула про війну", — сказано у повідомленні.

Спершу був оголошений тендер на "Капітальний ремонт елементів благоустрою острова Оболонський" вартістю 174,8 млн гривень. Після цього був тендер на додаткові роботи щодо облаштування острова на 13 млн гривень. А ще був оголошений тендер на реконструкцію парку "Наталка" на 20 млн гривень. Реконструкція якого триває з 2017 року. На це уже витратили з бюджету міста понад 110 млн гривень.

Ще 20 млн грн витратять на парк "Наталка"

Проте міст — це ще не всі витрати. На сучасний парк "Наталка" витратять ще понад 20 млн грн з бюджету. Комунальне об’єднання "Київзеленбуд" 14 травня 2024 року оголосило черговий конкурс на благоустрій парку. Аукціон з вибору компанії-підрядника запланований на 31 травня.

Активіст Олег Симороз заявив, що на цей парк в столиці за каденції Кличка було витрачено найбільше бюджетних коштів:

"За 20 млн грн Віталій Володимирович збирається побудувати дитячий схил та майданчик "Хобітонів" з каруселями, штучним рулонним газоном та гумовим покриттям. Крім цього, в парку планують замінити абсолютно нормальну тротуарну плитку і бордюри, провести зовнішні оздоблювальні та електромонтажні роботи, а також встановити нержавіючу металеву огорожу. Ну це ж зараз точно те, що потрібно киянам", — заявив Симороз.

Раніше "Телеграф" розповідав, як дістатися до "мосту-хвилі" на київській Оболоні та наводив детальні маршрути з картами.