Японська "суші-паска": в TikTok віруситься незвична варіація великодньої страви

Новий незвичний рецепт з'явився

У TikTok набирає популярності відео з авторським рецептом "паски по-японськи" — страви, яка зовні нагадує великодню пасху, але складається виключно з інгредієнтів для суші. Авторка виклала рис у циліндричну форму, змастила вершковим сиром, прикрасила червоною рибою, ікрою та обгорнула страву стрічкою з норі.

Як свідчить відео, опубліковане користувачкою в TikTok, кулінарний експеримент не залишився непоміченим — на момент публікації ролик зібрав понад 30 тисяч вподобань. У коментарях до допису глядачі жваво обговорюють незвичну ідею.

Думки користувачів розділилися: одні захоплюються креативністю українців і називають страву "суші-пасхою", інші ж пишуть, що "це вже не Пасха" і називають ідею "дурнею".

"Запитала в дитини, що приготувати на свято. Він сказав — купи суші. Тож така паска нам підходить", — пожартувала одна з коментаторок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у передвеликодній період 2025 року українські пекарні, магазини та ресторани пропонують широкий вибір пасок — від класичних до креативних, із відповідною різницею в ціні. Як з’ясував "Телеграф", замовити святкову випічку можна як онлайн, так і безпосередньо у торгових точках. Вартість залежить від розміру, інгредієнтів та бренду виробника.