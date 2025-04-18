"Укрпошта" здивувала планами продавати ковбасу у відділеннях: "Щоб від голоду в черзі не померти?"

Ковбасу продаватимуть в кожному відділенні

У відділеннях "Укрпошти" планують продавати ковбасу, що неабияк обурило українців. Дехто пригадав курячі ніжки, які компанія закупила для відлякування вуличних собак.

Заяву про розширення асортименту товарів "Укрпошти" зробив гендиректор компані Ігор Смілянський, в інтерв'ю "Forbes Ukraine". Зазначається, що компанія підписала договір з МХП Юрія Косюка про реалізацію у своїй мережі ковбасних виробів бренду.

Така інформація неабияк обурила українців, у яких виникло кілька питань. Дехто наголосив, що продавати ковбасу у відділенні пошти безглуздо, тим паче, що для цього потрібні санітарні книжки і холодильники. Також українці наголосили на тому, що черги на "Укрпошті" завжди величезні і додаткова продукція не покращить якість обслуговування, на яку нарікають.

Здебільшого люди в коментарях жартували та нарікали на якість роботи "Укрпошти". Вони зазначали, що компанія має добре виконувати свої прямі зобов'язання, а вже потім продавати ковбасу. Хтось навіть пише, що в деяких відділеннях вже продають м'ясну продукцію.

Нагадаємо, нещодавно "Укрпошта" розвеселила мережу цікавою закупкою. Адже компанія купувала курячі ніжки, щоб листоноші підкуповували ними вуличних собак.

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