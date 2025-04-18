Спеціально для "обмежено придатних": у ЗСУ стартує оновлена програма підготовки, про що мова

Зайвого навантаження не буде

З 1 травня у Збройних силах України запроваджується оновлена програма базової загальновійськової підготовки (БЗВП) для військовослужбовців, придатних до служби у частинах забезпечення, охорони, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, зв’язку, логістики, вищих військових навчальних закладах та медичних установах. Зміни стосуються скорочення терміну навчання, зниження фізичного навантаження та адаптації змісту підготовки під реальні завдання тилових підрозділів.

Про це "Телеграфу" розповів заступник Головнокомандувача Збройних Сил України — полковник Олег Апостол.

"Новий формат дозволятиме пройти БЗВП за один місяць замість 45 діб. Ми забрали з програми все, що не є необхідним на полі бою для цієї категорії", — пояснив Апостол.

Крім того, для підвищення ефективності навчального процесу сформують окремі роти або взводи, що дозволить забезпечити цільову підготовку без зайвого навантаження.

Мова саме про колишню категорію "обмежено придатних", які відповідно до змін у законодавстві мають проходити службу виключно в тилових частинах — згідно з рішенням військово-лікарської комісії

Також ЗСУ знайшли застосування для військовозобов’язаних віком 50+ — після відповідної підготовки у навчальних центрах їх планується залучати як членів екіпажів навчальних центрів тощо.

Нагадаємо, до 5 червня 2024 року всі громадяни, які мають статус обмежено придатних до військової служби, повинні пройти повторну військово-лікарську комісію. Це стосується осіб, які отримали статус обмеженої придатності до 4 травня 2024 року.

Раніше "Телеграф" писав, як виводитимуть з фронту українських військових, які воюють з 2022 року.