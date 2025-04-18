Вона понад 60 років була найглибшою у світі: де знаходиться ця станція київського метро (фото)

Київська станція метро "Арсенальна" — унікальна інженерна споруда, збудована за інноваційними технологіями

Серед київських станцій метро "Арсенальна" вирізняється своєю унікальністю. Вона розташована на рекордній глибині близько 105 метрів, що робить її не лише найглибшою в столиці, а й однією з найглибших у світі.

Через те, що "Арсенальна" знаходиться під крутим схилом Дніпровського пагорба, її платформа опущена на глибину понад 100 метрів. Спуск на ескалаторі займає близько п’яти хвилин — це значно довше, ніж час поїздки між сусідніми станціями.

Відкриття "Арсенальної" відбулося у 1960 році в межах запуску першої лінії київського метрополітену. Станція вражає своєю конструкцією: вона побудована за зразком лондонського метро з підземним вестибюлем. Його будували на поверхні, а потім протягом чотирьох місяців поступово занурювали під землю на глибину 50 метрів.

Архітектурні особливості та інженерні рішення

"Арсенальна" — єдина в Східній Європі станція з двосклеповою конструкцією глибокого закладення.

Під час будівництва застосували інноваційну технологію заморожування ґрунту, щоб уникнути обвалів і зсувів. Для цього навколо майбутньої станції пробурили близько 400 свердловин, через які пропускали азот.

Ескалатори станції мають два марші довжиною 55,8 і 46,6 метра, що робить їх найглибшими та найстарішими у київському метро.

Інтер’єр оздоблений білим і рожевим мармуром, а також анодованим алюмінієм, що імітує бронзу — характерним оздобленням для перших київських станцій.

Цікаві факти про "Арсенальну"

З 1986 року станція має статус пам’ятки архітектури місцевого значення.

Станція розташована поруч із ключовими урядовими будівлями — Адміністрацією Президента і Кабінетом Міністрів. Існують припущення, що в її тунелях можуть знаходитися секретні укриття для вищого керівництва країни.

До 2022 року "Арсенальна" утримувала статус найглибшої станції метро у світі, поки її не випередила китайська станція Хун’яньцунь, розташована на глибині 116 метрів. Проте "Арсенальна" залишається однією з найглибших у світі.

Роль "Арсенальної" у житті Києва

Ця станція — не просто транспортний вузол, а справжній архітектурний і технічний шедевр, який поєднує історію, інженерну думку та сучасність. Розташована в історичній частині міста, неподалік від головних пам’яток і урядових установ, "Арсенальна" є важливою для щоденного життя киян і гостей столиці. Отже, "Арсенальна" — це унікальна перлина київського метро, яка вражає не лише своєю глибиною, а й багатою історією та архітектурною красою.

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