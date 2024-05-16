Відключення світла в Києві: як працюватиме транспорт на випадок знеструмлення

Київпастранс розглядає альтернативні варіанти

У випадку відключення електроенергії, тролейбусні маршрути у Києві можуть бути частково замінені автобусами. Транспорт перебуває у резерві.

Про це повідомив речник КП "Київпастранс" Олег Грищак в ефірі каналу "Київ24". Він зазначив, що через потенційні відключення електроенергії підприємство розглядає можливість забезпечення пасажирських перевезень альтернативними засобами транспорту.

"Буквально перед повітряною тривогою у нас повністю відновився рух електротранспорту, там де було знеструмлення. Через країну-терориста у нас спочатку не було світла, потім ми почали їхати й зупинила рух повітряна тривога", — розповідає Грищак.

Речник зазначає, що в екстреній ситуації автобуси можуть замінити тролейбуси на деяких маршрутах.

"На випадок знеструмлення, у нас є резервні автобуси, які готові виїхати на заміну. Так було на маршруті 41 тролейбуса на Святошино. Повністю замінити рух тролейбусів на автобуси ми не можемо, але по пріоритетних напрямках дублерами замінимо", — підкреслює Грищак.

Нагадуємо, у Києві запровадили графіки відключень електрики. Поділили споживачів на три черги.

Кожній з цих груп по черзі будуть вимикати світло на чотири години. Мешканців столиці попереджають, що можливі похибки у 30-40 хвилин для перепідключення електропостачання між групами.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві під час відключень світла почали тестувати підсвітку "мосту-хвилі" на Оболоні. "Експерименти" припинилися так само раптово, як і почалися.