Будівництво "мосту-хвилі" в Києві знищило унікальну природу: екологи б'ють на сполох

Організація планує звернутися до прокуратури

На заповідному Оболонському острові у Києві знищили червонокнижні рослини. Все заради нещодавно відкритого "мосту-хвилі", який з’єднав острів з парком "Наталка".

Про це повідомляє ГО "Київський еколого-культурний центр". Зазначається, що на місці унікальних рослин посіяли звичайну газонну траву.

Директор громадської організації Володимир Борейко підкреслює, що будівництво проводилося без погоджень. Таким чином було знищено багато півників сибірських.

"КЕКЦ з'ясував, що знищено унікальну природу заповідного острова Оболонський. Без жодних погоджень на острові, який входить до регіонального ландшафтного парку "Дніпровські острови", знищена бульдозерами одна з найбільших у місць популяція червонокнижних рослин — півників сибірських", — йдеться у повідомленні.

Рослина з родини Ірисових

Наразі проводиться екологічний аудит острова, після чого буде підготовлено звернення до прокуратури, зазначають у КЕКЦ.

Нещодавно відкритий "міст-хвиля" на Оболоні

"Де раніше росли червонокнижні півники, зараз косять газонну траву. І це називається "природною перлиною"?" — риторичне питання з'явилося в організації.

Для довідки:

Півник сибірський (Iris sibirica) — це багаторічна трав'яниста рослина з родини Ірисових. Її елегантні квіти, подібні до орхідей, чарують ніжними відтінками синього, фіолетового, білого та жовтого.

Ця рідкісна квітка поширена в Сибіру, ​​на Далекому Сході, в Казахстані, Монголії та північно-східній Європі. В Україні її можна зустріти на вологих луках, лісових галявинах, у заплавах річок та на берегах озер.

На жаль, через інтенсивне збирання, осушення земель та зміну природного середовища існування, півник сибірський опинився під загрозою зникнення.

Раніше "Телеграф" писав, що новий "міст-хвиля" викликав мітинг у Києві. Люди з різних куточків столиці зібралися з вимогою від влади добудувати низку київських ЖК.