Взимку вимкнень світла буде більше? В "Укргідроенерго" попереджають про енергетичну катастрофу

Україна за всього бажання не може швидко відновити пошкоджені енергооб’єкти

Україна не зможе швидко відновити зруйновані Росією енергооб’єкти. А якщо союзники й надалі вестимуть нерішучу політику, то країні загрожує енергетична катастрофа.

Про це в інтерв’ю телеканалу "Ми-Україна" сказав гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота. Він зазначив, що взимку буде вкрай важка ситуація.

Він зазначив, що нерішучість партнерів у допомозі Україні матиме великі наслідки. Нема ресурсів, щоб швидко відновити енергооб’єкти після ударів Росії. До того ж, не все обладнання для електростанцій виготовляють в Україні, треба замовляти з-за кордону та чекати. А термін виготовлення від 6 до 16 місяців.

"Все йде до енергетичної катастрофи. Тому світ має дуже швидко реагувати на ці речі", — наголосив гендиректор "Укргідроенерго".

Під реакцією світу він має на увазі постачання додаткових систем ППО, щоб захистити небо та інше озброєння. Пережити період до початку зими Україна зможе, але із відключеннями світла — плановими чи аварійними. Ситуація в енергосистемі ще не так критична, але взимку може стати гіршою і українцям доведеться важко.

"Спека — це не мороз. У нас на сьогодні лише 8 годин темно, і 16 годин світлого дня. А взимку буде навпаки — всього 8 годин світла і 16 годин темряви, і плюс морози. Тобто пережити літній період набагато простіше, ніж зимовий. період", — сказав Ігор Сирота.

Він додав, що зараз енергетики працюють 24/7. Щойно звучить відбій тривоги після чергового ракетного удару, всі підрядні організації та інші компанії приступають до відновлення об’єктів.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в "Укренерго" розповіли про графіки відключення світла на 7 червня. Без світла будуть усі регіони.