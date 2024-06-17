Графіки відключень у Києві: у понеділок світла не буде по 7 годин поспіль

В енергосистемі спостерігається значний дефіцит

У понеділок, 17 червня, у Києві застосовуватимуть графіки відключення світла. Діятимуть вони з 08:00 до 00:00.

Про це повідомляє "Укренерго". Зазначається, що з 11:00 до 23:00 погодинні графіки будуть дещо більшими, ніж у решту часу доби.

Тобто скоріш за все, відключати світло будуть і у світло-сірих зонах. Це означає, що електрики може не бути до 7 годин поспіль.

В "Укренерго" підкреслюють, що у наступні кілька тижнів ситуація в енергосистемі буде набагато важчою, ніж минулого. Більше відключень, орієнтовно, буде до кінця липня.

Причиною значного дефіциту став плановий ремонт енергоблоків атомних електростанцій. Графіки діятимуть особливо у вечірні години.

"Глобально у нас на тривалість відключень, на величину дефіциту впливають три фактори. Це ремонти атомних електростанцій, які традиційно проводяться влітку. Це величини імпорту. І це погода, яка впливає на споживання", — заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Нагадуємо, що переглянути актуальну інформацію про відключення електроенергії можна на сайті ДТЕК. Для цього потрібно:

Перейти на сайт ДТЕК.

Вибрати пункт "Відсутня електроенергія".

Ввести свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Раніше "Телеграф" писав, що п’ять областей на порозі жорстких обмежень. Де вимикатимуть світло частіше.