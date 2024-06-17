Отруїлись діти: у Києві зафіксували спалах гострої кишкової інфекції, що відомо

Маленькі українці отруїлись в одному місці

Нещодавно стало відомо про масове отруєння дітей під Одесою, а тепер у Києві зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції. 14 дітей отруїлись, усіх їх госпіталізували.

Діти прибули до одного з готелів столиці та, ймовірно, там могли отруїтись. Про цей випадок стало відомо 14 червня з листа Державної установи "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров`я України", повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в місті Києві.

"До Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві 14 червня надійшов лист-повідомлення Державної установи "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров`я України" про реєстрацію 14 випадків захворюваності на гостру кишкову інфекцію серед дітей, прибулих до одного з готелів міста Києва. Всі хворі діти госпіталізовані", ― йдеться у повідомленні.

Через інцидент розпочалась перевірка. Спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби проводять позаплановий захід державного контролю потужності, яка постачала харчування у готель, де жили діти.

У рамках цього позапланового заходу будуть відібрані:

проби води;

зразки сировини;

змиви з об’єктів на потужності.

Спеціалісти також проведуть бактеріологічне дослідження персоналу на наявність кишкових інфекцій. Зазначимо, що деякі порушення вже були зафіксовані.

Наразі вжито всіх заходів для запобігання розповсюдження інфекції. Прийнято рішення тимчасово припинити виробництво та обіг продуктів.

"Підготовлені рішення про тимчасове припинення виробництва та/ або обігу харчових продуктів, припис про усунення порушень вимог законодавства про харчові продукти. Епідеміологічне розслідування триває. Про результати буде повідомлено додатково", ― йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, "Телеграф" раніше повідомляв, що українців з гострими кишковими інфекціями будуть перевіряти на холеру. Це ввели з 1 червня 2024 року. Посилений контроль попередньо триватиме до 1 жовтня.