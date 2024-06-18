Прокусила м’яч і поводилася агресивно: на київському пляжі собака накинувся на дітей (відео)

Тварина була без намордника та повідця

У Дніпровському районі Києва на території пляжу Тельбін стався неприємний інцидент — на дітей у воді почав нападати агресивний собака. Хазяїн довго не міг впоратися з твариною і зрештою йому довелося на руках уносити пса.

Очевидці події намагалися пояснити чоловікові, що вигулювати собаку на пляжі — це порушення чинного законодавства, проте власник тварини різко реагував на критику. Відео інциденту було опубліковано у київському Телеграм-каналі "Березняки та Русанівка".

Так, на пляж біля озера Тельбін прийшов чоловік із досить великим собакою. Якоїсь миті пес забіг у воду, де купалися діти, і вчепився зубами в м’яч. Тварина не реагувала на команди свого господаря, прокусила м’яч і почала виявляти агресію щодо відпочиваючих.

Потім пес почав гавкати і попрямував у бік дітей, які гралися по пояс у воді. Батьки та рятувальник почали вмовляти власника собаки забрати тварину, проте чоловік ніяк не міг упоратися з розлюченим псом, який виривався і намагався втекти. При цьому діти дуже злякалися і почали ховатися за дорослих.

Зрештою чоловікові довелося взяти на руки пса та піти з пляжу. На щастя, ніхто не постраждав.

Варто зазначити, що собака знаходився на пляжі без повідця та намордника, що є грубим порушенням чинних правил вигулу тварин.

Нагадаємо, що в Україні забороняється заводити тварин (крім собак-поводирів) до приміщень магазинів та кафе (крім спеціалізованих магазинів для тварин), об’єктів громадського харчування, закладів охорони здоров’я, освіти та культури, на територію дитячих та спортивних майданчиків та здійснювати їх вигул на цих територіях.

Який штраф чекає на власників тварин за порушення правил вигулу

За порушення правил вигулу собак громадяни несуть адміністративну відповідальність. Згідно з КУпАП, вигул собак без поводків та намордників або у не відведених для цього місцях, а також неприбирання власником тварини її екскрементів під час перебування тварини у громадському місці передбачено адміністративну відповідальність у вигляді попередження або накладення штрафу від 170 гривень до 340 гривень.

Якщо ж такі дії завдали шкоди здоров’ю людей або їхньому майну, то, крім штрафу (від 1700 до 3400 гривень), санкція статті передбачає конфіскацію тварини.

Інцидент стався на пляжі Тельбін

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у київському ТРЦ пенсіонера покусали собаки – тварин тут систематично підгодовують. Агресивні пси покусали перехожого за ногу і чоловікові довелося звернутися по допомогу до лікарні.