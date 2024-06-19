У Києві невідомі трощили на парковці автомобілі: постраждала машина військового (відео)

Вчинки деяких людей просто не піддаються логічному поясненню

У ніч на середу, 19 червня, в Оболонському районі Києва невідомі сильно пошкодили близько десяти легкових автомобілів, припаркованих біля однієї з багатоповерхівок. Одна з машин належала військовослужбовцю.

За попередніми даними, хулігани перебували у стані алкогольного сп’яніння. Пошуками вандалів уже займаються правоохоронці. Про це розповіли у столичному Телеграм-каналі "Труха Київ".

Відомо, що інцидент стався на Оболоні у темну пору доби. Тут невстановлені зловмисники навмисно пошкодили близько десяти легковиків. Вандали діяли цілеспрямовано та безжально трощили припарковані авто.

В результаті події транспортні засоби залишилися без фар і з розбитим лобовим склом. Також на вікнах можна побачити тріщини, а на кузовах — подряпини.

Власником однієї із постраждалих машин виявився військовослужбовець, який і поділився відео у соцмережі.

За попередніми даними, хулігани перебували у стані алкогольного сп’яніння. Пошуками вандалів уже займаються правоохоронці.

Нагадаємо, у Києві 14-річний підліток разом зі своєю матір’ю підпалювали машини військових на замовлення російських кураторів зі спецслужб. Як виявилось, вони отримували завдання через телеграм-канал і таким чином намагалися отримати "додатковий дохід" та заробити гроші.

Мати та сина затримали в Шевченківському районі столиці на місці злочину. Усього злочинцям вдалося підпалити два транспортні засоби — Mercedes-Benz і Mitsubishi Pajero. Свої дії спільники знімали на відео як доказ виконання "завдання".

Наразі жінці та її синові повідомлено про підозру у скоєнні навмисного підпалу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині чоловік підірвав гранату біля магазину. Внаслідок події постраждала випадкова перехожа, а зловмисника затримали.