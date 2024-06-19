Ціни на житло в київських новобудовах різко обвалилися: в якому районі найвигідніше купувати квартиру

Найдорожчі квартири в столиці традиційно продаються в Печерському районі

У Києві продовжує спостерігатись обвал цін як на вторинному ринку нерухомості, так і на первинному. Протягом останнього місяця середня вартість квадратного метра у новобудовах столиці впала на 8 400 гривень.

Таким чином, всього за місяць ціни на первинці знизилися на 14,31%. Загалом ціна на квартиру в столичній новобудові залежить від району, кількості кімнат і рівня комфортабельності самого будинку. Докладніше про стан первинного ринку нерухомості у Києві розповіли на офіційному сайті M2bomber.

Так, останнім часом спостерігається обвал цін на житло у Києві. Загалом за місяць квадратний метр у столичних новобудовах подешевшав на 8 400 гривень, що становить 14,31%.

Якщо ще у травні 2024 року квадратний метр у новобудові коштував 58 700 гривень, то вже в червні за аналогічну площу просять 50 300 гривень.

Загалом вартість квадратного метра в новобудовах Києва коливається від 10 400 до 130 000 гривень. Як правило ціна залежить від району, наявності ремонту, поверху, екологічної обстановки, інфраструктури та рівня комфорту самого будинку.

Аналітики зазначають, що найчастіше квадратні метри у нових квартирах Києва продають у середньому по 20 800 гривень. На даний момент у 8,3% новобудов пропонують саме таку ціну.

Найдорожчі квартири на "первинці" традиційно продаються у Печерському, Шевченківському, Подільському та Голосіївському районах.

У Печерському районі Києва доведеться віддати за квадратний метр у новобудові 108 800 гривень, у Шевченківському районі — 62 805 гривень, у Голосіївському — 51 750 гривень, а в Подільському районі — 48 850 гривень.

Найнижчі ціни за метр квадратний у новобудові зафіксовані у Деснянському (40 050 гривень), Солом’янському (40 850 гривень) та Дарницькому (41 900 гривень) районах Києва.

Ціни за метр квадратний у новобудовах у різних районах Києва (від найдорожчого до найдешевшого):

Печерський район — у середньому 108 800 грн;

Шевченківський район — 62 850 грн;

Голосіївський район — 51 750 грн;

Оболонський район — 50 175 грн;

Подільський район — 48 850 грн;

Святошинський район — 47 850 грн;

Дніпровський район — 44 500 грн;

Дарницький район — 41 900 грн;

Солом'янський район — 40 850 грн;

Деснянський район — 40 050 грн.

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