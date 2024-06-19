Трощив руками припарковані автівки: у Києві затримали хулігана (фото)

Зловмисник може провести 5 років за ґратами

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який вночі 19 червня пошкодив 6 автівок в Оболонському районі Києва. Один з автомобілів належав військовослужбовцю.

Про це повідомляє поліція Києва. Після виклику оперативники прибули на місце інциденту та знайшли хулігана.

"До поліції Києва надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що в одному з дворів в Оболонському районі невідомий пошкодив припарковані біля будинку автомобілі, один з яких належить військовим. Поліцейські оперативно прибули на місце події та затримали зловмисника", — йдеться у повідомленні.

Правопорушником виявився 35-річний чоловік, який проживає неподалік. Перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, зловмисник пошкодив рукою лобове скло на чотирьох автівках та відірвав дзеркала на ще двох. Свої дії він пояснити не зміг.

Наслідки злочину

"За даним фактом відділом дізнання Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство", — зазначають у поліції.

Постраждала автівка військового

Також чоловіку готується повідомлення про підозру. Киянину загрожує до 5 років обмеження волі.

Зловмисник розрощив 6 машин

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві підліток із матір'ю підпалювали автівки військових. "Працювали" палії на замовлення російських кураторів. Вдень подільники відстежували потрібний транспортний засіб, а вночі підпалювали його.