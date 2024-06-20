У Києві затримали жінку, яка розгромила могили героїв Да Вінчі, Джуса та Петриченка (фото)

Зловмисниці готується повідомлення про підозру

У Києві затримали жінку, яка понівечила могили українських воїнів. З нею тривають першочергові слідчі дії

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури. Загрожує 60-річній зловмисниці до 5 років позбавлення волі.

Також правоохоронці зазначили, що жінці готується повідомлення про підозру.

Правопорушницю затримали

Так, у четвер, 20 червня, понівечили могили загиблих героїв Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, Павла "Інвестора" Петриченка та Андрія "Джуса" Пільщикова. Було зірвано та поламано пам’ятні таблички, розбито лампадки, зірвано квіти та понівечено державний прапор України.

Правоохоронці відразу відкрили кримінальне провадження та кинулися на пошуки вандалів. Як з'ясувалося, злочин скоїла жінка. Це стало зрозуміло завдяки відео з камери спостереження. На опублікованих кадрах видно, що вона тримає в руках прапор Грузії.

Момент злочину

Нагадуємо, фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на місці події та зафіксував наслідки погрому на могилах українських воїнів.

Такий вигляд наразі має могила Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, який був командиром батальйону "Вовки Да Вінчі" та героїчно загинув під Бахмутом.

А це поховання сержанта Павла "Інвестора" Петриченка, який проходив службу у лавах 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Воїн загинув під час виконання бойових завдань на Донеччині.

Погром на могилі пілота Андрія "Джуса" Пільщикова, який від початку вторгнення захищав українське небо на МіГ-29 та трагічно загинув у Житомирській області.

Раніше "Телеграф" писав, що на Київщині невідомі зруйнували велику кількість надгробків на цвинтарі. Вандали діяли у різних секторах і хаотично нівечили могили.