Долар вгамувався: що відбувається з валютою на чорному ринку Києва

Українська гривня тримається

На валютному ринку спостерігається стабільна ситуація, це може бути пов'язано зі зниженням процента дефіциту долара. Курс заокеанської валюти за останні дні майже не змінювався.

Євро теж більш-менш стабільний. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 26 червня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 40,65 грн

Євро (EUR): 43,54 грн

Злотий (PLN): 10,12 грн

Канадський долар (CAD): 29,72 грн

Швейцарський франк (CHF): 45,49 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 40,84 грн

Євро (EUR): 43,99 грн

Злотий (PLN): 10,10 грн

Канадський долар (CAD): 29,90 грн

Швейцарський франк (CHF): 45,63 грн

Курс у банках

Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.

Долар США (USD): купівля 40,46 грн — продаж 40,93 грн

Євро (EUR): купівля 43,38 грн — продаж 44,08 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу майже не змінився.

Купівля: 40,80 грн

Продаж: 40,89 грн

Раніше "Телеграф" писав, в яких межах коливатиметься курс цього тижня. Протягом 24-30 червня на українському ринку безготівковий долар навряд чи виросте до 41 гривні у продажу.