Гривня трохи зміцнилась: як себе надалі поводитиме курс долара

На минулому тижні знизився процент дефіциту баксу

На валютному ринку в Україні спостерігається стабільність курсу долара. Така ситуація дозволила Нацбанку зменшити інтервенції та укріпити офіційні показники. Надалі американська валюта може дешевшати, але все залежить від рішень регулятора.

Аналітики інвестгрупи ICU повідомили, що за підсумками минулого тижня офіційний курс національної валюти України виріс на 0,5% до 40,45 гривні за долар. Водночас готівковий бакс в банках знизився на 1% — до 40,4-40,8 гривні.

За їх словами, протягом 4 днів дефіцит долара знизився на третину — до 409 мільйонів американської валюти. Це дозволило Нацбанку зменшити інтервенції на 20% — до 723 мільйонів доларів. Хоча на ринку надалі є значний дефіцит валюти.

"Зниження дефіциту минулого тижня стало приводом для Нацбанку дещо укріпити офіційний обмінний курс гривні. Високий дефіцит валюти, ймовірно, зберігатиметься найближчими тижнями, тож курс може знову ситуативно послаблюватися залежно від рішень НБУ про інтервенції", — резюмували аналітики.

Курс долара в Україні станом на 25 червня

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 25 червня, середній курс долара в українських банках становить 40,40 грн (купівля) та 40,90 (продаж). Готівковий курс — 40,81 (купівля) та 40,90 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 40,55 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким очікується курс долара в Україні наприкінці червня.