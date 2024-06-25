Нові обмеження на Кільцевій дорозі в Києві: де та наскільки перекриють рух (карта)

Рух організують із протилежного боку вулиці

У Києві на Кільцевій дорозі обмежать рух від будівлі McDonald`s до з’їзду на вулицю Зодчих. Обмеження діятимуть з 26 червня по 31 липня.

Причиною став наступний етап капітального ремонту. Про це повідомили в КК "Київавтодор".

На час робіт рух транспорту буде організований двома смугами в кожному напрямку з протилежної сторони Кільцевої дороги. Виїзд з вулиці Миколи Трублаїні буде можливий однією смугою до місцевого проїзду Кільцевої дороги.

Схема руху

"Київавтодор" перепрошує за тимчасові незручності. Водіїв просять враховувати обмеження під час планування поїздки та часу.

Нагадуємо, у Києві до 10 серпня буде частково обмежений рух транспорту на Північному мосту через річку Дніпро. Обмеження торкнуться першої та частково другої смуги у напрямку з лівого на правий берег. Причиною перекриття стала необхідність виконання робіт з поточного ремонту.

Раніше "Телеграф" писав, у Києві частина мосту обвалилася просто на проїжджу частину. Внаслідок інциденту постраждала легкова автівка.

У КМДА зазначали, що передумов до обвалу не було. Фахівці "Київавтошляхмосту" регулярно обстежували конструкцію мосту. Наразі вони ґрунтовно вивчають та аналізують інцидент, а висновки будуть згодом.