Є важливі нюанси: як обрати потужний повербанк на відключення світла

Такий зарядить не тільки телефон, а й ноутбук

В умовах регулярних відключень світла за погодинними графіками актуальним стало питання використанням потужних повербанків. Такі пристрої можуть поповнити батарею не тільки телефона чи навушників, а навіть зарядити ноутбук чи мультимедійні пристрої.

Як обрати повербанк з великою місткістю, зʼясував "Телеграф". Зазначимо, що заощаджувати на таких пристроях не варто, адже дешеві варіанти — менш якісні та можуть зашкодити вашим девайсам.

Першочергово варто обирати моделі від 20000 мАг і вище, адже це забезпечить тривалу роботу вашої техніки. Також важливо звернути увагу на вихідну потужність, адже для зарядки ноутбуків потрібно понад 20 Вт, але оптимальним вибором будуть моделі зі 65 Вт і вище.

Сучасні ноутбуки, які оснащені мобільними процесорами, можуть підтримувати зарядку і від повербанків з вихідною потужністю 20-30 Вт, — наприклад усі MacBook M1, М2, М3.

Але чим більша вихідна потужність у повербанку, тим більше енергії він витрачатиме на її перетворення, відповідно залишається її менше. Тобто, якщо повербанку за місткістю має вистачати на дві повних зарядки ноутбука, то через занадто високу вихідну потужність кількість може скоротитись до однієї-півтори.

Водночас повербанки з меншою вихідною потужністю і великою місткістю заряджаються довше.

На що ще потрібно звернути увагу:

Наявність AC-розетки: Це дозволить підключати пристрої, які працюють від звичайної розетки. Підтримка протоколів швидкої зарядки: Зверніть увагу на наявність технологій PD (Power Delivery) та QC (Quick Charge). Різноманітність портів: Чим більше різних типів портів, тим універсальнішим буде ваш повербанк. Додаткові функції: Можливість сонячної зарядки чи захист від перевантаження можуть стати приємним бонусом.

Рекомендовані моделі для розгляду:

MAXOAK K2 — 185 Вт·год, 50000 мАг Jackery Explorer 1000 — 1002 Вт·год EcoFlow DELTA — 1260 Вт·год

Зі збільшенням місткості зростає і вага пристрою, тож такі повербанки у кишеню вже не закинеш. Тому перед покупкою варто зважити всі за і проти, враховуючи ваші потреби та спосіб використання.

Раніше "Телеграф" писав, у скільки за новими тарифами на світло обійдеться користування повербанком (20000 мАч) за один раз і скільки загалом можна витратити грошей за місяць.