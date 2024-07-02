"Коля Котлета": у Києві з'явилися цікаві плакати з Тищенком (фото)

Зображення обрали не випадково

У центрі Києва з'явилися плакати з вимогою відправити за ґрати народного депутата Миколу Тищенка, якому повідомили про підозру у справі про напад на колишнього військового. На плакатах нардепа карикатурно зобразили у вигляді котлети.

Таку агітаційну акцію провели активісти київського складу "Української Кровної Єдності". Громадяни підтримали цікаву ініціативу.

Плакати з карикатурним зображенням Тищенка привернули увагу багатьох перехожих і стали об'єктом активних обговорень у соціальних мережах. Користувачі діляться фотографіями та висловлюють різні думки щодо цієї акції.

У вигляді котлети нардеп зображений через своє прізвисько у парламенті. "Коля Котлета" — саме так називають Тищенка опоненти.

Активісти вимагають справедливо покарати Тищенка

Сатиричність плаката підкреслює не тільки карикатура, а й підпис.

Плакати можна побачити в центрі Києва та не тільки

Активісти розповіли, що акція дуже сподобалася киянам, деякі навіть просили подарувати такі самоклеючі плакати.

Нагадуємо, 20 червня охоронці Тищенка напали на колишнього військовослужбовця Дмитра Павлова у центрі Дніпра, коли той гуляв там із дитиною. Чоловіка скрутили, побили та закували у наручники через зауваження у бік нардепа. Сам Тищенко після цього звинуватив Павлова в тому, що той нібито входить до складу злочинного угрупування, яке "кришує ботоферми".

25 червня Тищенко отримав підозру за статтею про незаконне позбавлення людини волі. Крім того, він провів обшуки, під час яких нардеп показово розбив свій телефон.

Того ж дня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід депутату. Тищенка відправили під домашній арешт.