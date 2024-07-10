Затіяли небезпечні ігри: у Києві помітили підлітків у несподіваному місці (фотофакт)

Іноді дитячі витівки можуть стати причиною справжньої трагедії

В Оболонському районі Києва на даху багатоповерхового будинку місцеві мешканці помітили дітей, які гуляли та сиділи буквально на краю будівлі. Очевидно, підлітки занудьгували та вирішили "розважитися" на екстремальній висоті.

Фото з небезпечними іграми було опубліковано очевидцями у Telegram-каналі "Життя. Оболонь. Київ". На знімку видно, що один із підлітків сидить на краю парапету, звісивши ноги вниз.

Так, на даху багатоповерхового будинку №54-а на проспекті Івасюка, що в Оболонському районі столиці, було помічено компанію підлітків. Місцеві жителі звернули увагу на дітей, які безперешкодно потрапили на дах та почали безстрашно ходити на величезній висоті.

Варто зазначити, що пара підлітків навіть наважилася сісти на парапет і звісити ноги вниз. Такі витівки, які відбуваються буквально за сантиметри від краю даху, можуть стати причиною непоправної трагедії.

Діти гуляли на даху будинку по проспукту Івасюка, 54-а

Хотілося б звернутися до батьків і нагадати їм про те, що під час літніх канікул на дітей усюди чатує підвищена небезпека.

Контролюйте дозвілля своїх нащадків і проводьте з ними регулярні розмови про небезпеку подібних "розваг". Пам’ятайте – діти не повинні залишатися без нагляду та бути надані самі собі!

Діти гуляли на даху будинку по проспукту Івасюка, 54-а

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві зі скляного мосту зістрибнув молодий хлопець. Від отриманих травм він помер на місці події. Документів він при собі не мав і був одягнений тільки в одні шорти.