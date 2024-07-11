Сезон кавунів і динь: скільки коштують ягоди на київських прилавках

Що та за скільки можна купити на Столичному ринку

Сезонні продукти дешевшають, зокрема впали ціна на ягоди та овочі. Що не скажеш про головні ягоди літа — кавун і диню.

Також вартість на деякі види м'яса піднялася. "Телеграф" розглянув актуальні ціни на ринку Столичному.

Ціни на м'ясо

Свинина

Середня ціна на вирізку 225 грн за кг. Ошийок свинини продають по 220 грн за кілограм. Задня частина по 140 грн/кг.

Ребра пропонують по 185 грн за кг, а рульку по 60. Середня ціна на сало на 135 грн за кг.

М'ясо птиці

Курячі крила продають по 67 грн за кг, стегна по 105 грн за кг. Філе пропонують майже по 130 грн/кг.

Тушка курки в середньому коштує 77 грн за кг. Тушка домашньої курки — 102 грн за кг.

Середня ціна на тушку індички 120 грн за кг. Філе продають по 200 грн/кг. Стегно по 190 грн за кг, а гомілка коштує 85 грн/кг.

Тушку домашньої качки можна придбати за 149 грн за кг.

Яловичина

Ціна на яловичину дещо виросли. Найдорожча вирізка яловичини — 720 грн за кг. Биток продають по 370 грн за кг.

М'якуш із задньої частини пропонують по 270 грн/кг. М'ясо з шиї коштує 220 грн за кг. Ребра продають по 145 грн/кг.

Баранина

Ціна ошийка 180 грн за кг. М'якуш з лопатки барана продають по 280 грн за кг.

Баранина корейка в середньому коштує 400 грн/кг. Задню ногу на кості продають по 250 грн/кг, а ребро по 160 грн/кг.

Ціни на овочі

Середня ціна на картоплю 20 грн за кг. Молоду картоплю пропонують по 30 грн/кг.

Кабачки подешевшали — по 15 грн/кг. А баклажани по 85. Цибулю продають по 15 грн за кг.

Морква коштує 23 грн/кг, а молода близько 50 грн/кг.

Капусту продають по 15 грн/кг, пекінську по 60 грн/кг. Буряк можна купити за 20 грн/кг.

Останню редиску продають по 55 грн за кг. Огірки пропонують по 30 грн/кг.

Помідори червоні в середньому коштують 70 грн/кг, рожеві по 95 грн. Жовті помідори продають по 90 грн/кг. Свіжий перець можна купити по 130-150 грн за кг.

Ціни на фрукти

Яблука продають в середньому по 30 грн за кг. Грушу пропонують по 90 грн/кг.

Українські персики можна знайти по 45 грн кг. Абрикоси українські по 50 грн/кг.

Середня ціна апельсинів за кг 60 грн. Лимони продають по 90 грн/кг. Ківі по 190 грн за кг.

Виноград Киш-Миш можна купити за 230 грн за кг. Гранат — 320 грн/кг.

Ціни на ягоди

Ціни на останню черешню підіймаються, продають ягоди по 110-130 грн/кг. Вишні в середньому по 70 грн/кг.

Останню полуницю пропонують по 130 грн/кг. Малина вже по 100 грн за кг.

Ціна на лохину впала, на ринку з'являється українська по 130.

Середня ціна на ожину 90 грн/кг. Чорна смородина по 80 грн за кг. Аґрус продають по 80, а порічку по 50.

Кавуни можна знайти по 20-30 грн за кг, диню по 30-40 грн/кг.

Ціни на яйця

Яйця курячі трішки подешевшали, категорії С1, 10 шт. продають по 29 грн. Яйця С0, 10 шт. можна придбати за 33 грн.

Середня ціна категорії СВ 37 грн. В той час яйця перепелині, 20 шт. коштують 55 грн.

Адреса ринку: Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 110-А

Графік роботи: без вихідних 5:00 — 18:30

Важливо зазначити, що ціни на продукти можуть відрізнятися залежно від продавця.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві цього тижня пройдуть продуктові ярмарки. Вони будуть з 9 по 14 липня у різних районах столиці.