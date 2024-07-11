Сезон арбузов и дынь: сколько стоят ягоды на киевских прилавках

Что и за сколько можно купить на Столичном рынке

Сезонные продукты дешевеют, в частности, упали цена на ягоды и овощи. Что не скажешь о главных ягодах лета — арбузе и дыне.

Также цена на некие виды мяса поднялась. "Телеграф" рассмотрел актуальные цены на Столичном рынке.

Цены на мясо

Свинина

Средняя цена на вырезку 225 грн/кг. Ошеек свинины продают по 220 грн за килограмм. Задняя часть по 140 грн/кг.

Ребра предлагают по 185 грн. за кг, а рульку по 60. Средняя цена на сало на 135 грн. за кг.

Мясо птицы

Куриные крылья продают по 67 грн/кг, бедра по 105 грн/кг. Филе предлагают почти по 130 грн/кг.

Тушка курицы в среднем стоит 77 грн за кг. Тушка домашней курицы – 102 грн за кг.

Средняя цена на тушку индейки 120 грн/кг. Филе продают по 200 грн/кг. Бедра по 190 грн за кг, а голень стоит 85 грн/кг.

Тушку домашней утки можно приобрести за 149 грн/кг.

Говядина

Цена на говядину несколько выросла. Самая дорогая вырезка говядины – 720 грн за кг. Биток продают по 370 грн/кг.

Мякоть из задней части предлагают по 270 грн/кг. Мясо из шеи стоит 220 грн/кг. Ребра продают по 145 грн/кг.

Баранина

Цена ошейка 180 грн/кг. Мякоть из лопатки барана продают по 280 грн за кг.

Баранина корейка в среднем стоит 400 грн/кг. Заднюю ногу на кости продают по 250 грн./кг, а ребро по 160 грн./кг.

Цены на овощи

Средняя цена на картофель 20 грн/кг. Молодой картофель предлагают по 30 грн/кг.

Кабачки подешевели – по 15 грн/кг. А баклажаны по 85. Лук продают по 15 грн. за кг.

Морковь стоит 23 грн/кг, а молодая около 50 грн/кг.

Капусту продают по 15 грн/кг, пекинскую по 60 грн/кг. Свеклу можно купить за 20 грн/кг.

Последнюю редиску продают по 55 грн за кг. Огурцы предлагают по 30 грн./кг.

Красные помидоры в среднем стоят 70 грн/кг, розовые по 95 грн. Желтые помидоры продают по 90 грн./кг. Свежий перец можно купить по 130–150 грн за кг.

Цены на фрукты

Яблоки продают в среднем по 30 грн/кг. Грушу предлагают по 90 грн/кг.

Украинские персики можно найти по 45 грн. кг. Абрикосы украинские по 50 грн/кг.

Средняя цена апельсинов за кг 60 грн. Лимоны продают по 90 грн./кг. Киви по 190 грн/кг.

Виноград Киш-Мыш можно купить за 230 грн/кг. Гранат — 320 грн/кг.

Цены на ягоды

Цены на последнюю черешню поднимаются, продают ягоды по 110–130 грн/кг. Вишни в среднем по 70 грн/кг.

Последнюю клубнику предлагают по 130 грн/кг. Малина уже по 100 грн/кг.

Цена на голубику упала, на рынке появляется украинская по 130.

Средняя цена на ежевику 90 грн/кг. Черная смородина по 80 грн/кг. Крыжовник продают по 80, а смородину по 50.

Арбузы можно найти по 20–30 грн за кг, дыню по 30–40 грн/кг.

Цены на яйца

Яйца куриные немного подешевели, категории С1, 10 шт. продают по 29 грн. Яйца С0, 10 шт. можно приобрести по 33 грн.

Средняя цена категории СВ 37 грн. В то время яйца перепелиные, 20 шт. стоят 55 грн.

Адрес рынка: Киевская обл., Бучанский р-н, с. Софиевская Борщаговка, ул. Большая Кольцевая, 110-А

График работы: без выходных 5:00 — 18:30

Важно отметить, что цены на продукты могут отличаться в зависимости от продавца.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве на этой неделе пройдут продуктовые ярмарки. Они будут с 9 по 14 июля в разных районах столицы.