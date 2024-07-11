Сезон арбузов и дынь: сколько стоят ягоды на киевских прилавках
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Что и за сколько можно купить на Столичном рынке
Сезонные продукты дешевеют, в частности, упали цена на ягоды и овощи. Что не скажешь о главных ягодах лета — арбузе и дыне.
Также цена на некие виды мяса поднялась. "Телеграф" рассмотрел актуальные цены на Столичном рынке.
Цены на мясо
Свинина
Средняя цена на вырезку 225 грн/кг. Ошеек свинины продают по 220 грн за килограмм. Задняя часть по 140 грн/кг.
Ребра предлагают по 185 грн. за кг, а рульку по 60. Средняя цена на сало на 135 грн. за кг.
Мясо птицы
Куриные крылья продают по 67 грн/кг, бедра по 105 грн/кг. Филе предлагают почти по 130 грн/кг.
Тушка курицы в среднем стоит 77 грн за кг. Тушка домашней курицы – 102 грн за кг.
Средняя цена на тушку индейки 120 грн/кг. Филе продают по 200 грн/кг. Бедра по 190 грн за кг, а голень стоит 85 грн/кг.
Тушку домашней утки можно приобрести за 149 грн/кг.
Говядина
Цена на говядину несколько выросла. Самая дорогая вырезка говядины – 720 грн за кг. Биток продают по 370 грн/кг.
Мякоть из задней части предлагают по 270 грн/кг. Мясо из шеи стоит 220 грн/кг. Ребра продают по 145 грн/кг.
Баранина
Цена ошейка 180 грн/кг. Мякоть из лопатки барана продают по 280 грн за кг.
Баранина корейка в среднем стоит 400 грн/кг. Заднюю ногу на кости продают по 250 грн./кг, а ребро по 160 грн./кг.
Цены на овощи
Средняя цена на картофель 20 грн/кг. Молодой картофель предлагают по 30 грн/кг.
Кабачки подешевели – по 15 грн/кг. А баклажаны по 85. Лук продают по 15 грн. за кг.
Морковь стоит 23 грн/кг, а молодая около 50 грн/кг.
Капусту продают по 15 грн/кг, пекинскую по 60 грн/кг. Свеклу можно купить за 20 грн/кг.
Последнюю редиску продают по 55 грн за кг. Огурцы предлагают по 30 грн./кг.
Красные помидоры в среднем стоят 70 грн/кг, розовые по 95 грн. Желтые помидоры продают по 90 грн./кг. Свежий перец можно купить по 130–150 грн за кг.
Цены на фрукты
Яблоки продают в среднем по 30 грн/кг. Грушу предлагают по 90 грн/кг.
Украинские персики можно найти по 45 грн. кг. Абрикосы украинские по 50 грн/кг.
Средняя цена апельсинов за кг 60 грн. Лимоны продают по 90 грн./кг. Киви по 190 грн/кг.
Виноград Киш-Мыш можно купить за 230 грн/кг. Гранат — 320 грн/кг.
Цены на ягоды
Цены на последнюю черешню поднимаются, продают ягоды по 110–130 грн/кг. Вишни в среднем по 70 грн/кг.
Последнюю клубнику предлагают по 130 грн/кг. Малина уже по 100 грн/кг.
Цена на голубику упала, на рынке появляется украинская по 130.
Средняя цена на ежевику 90 грн/кг. Черная смородина по 80 грн/кг. Крыжовник продают по 80, а смородину по 50.
Арбузы можно найти по 20–30 грн за кг, дыню по 30–40 грн/кг.
Цены на яйца
Яйца куриные немного подешевели, категории С1, 10 шт. продают по 29 грн. Яйца С0, 10 шт. можно приобрести по 33 грн.
Средняя цена категории СВ 37 грн. В то время яйца перепелиные, 20 шт. стоят 55 грн.
Адрес рынка: Киевская обл., Бучанский р-н, с. Софиевская Борщаговка, ул. Большая Кольцевая, 110-А
График работы: без выходных 5:00 — 18:30
Важно отметить, что цены на продукты могут отличаться в зависимости от продавца.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве на этой неделе пройдут продуктовые ярмарки. Они будут с 9 по 14 июля в разных районах столицы.