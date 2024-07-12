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У Києві на вихідних пройдуть продуктові ярмарки: адреси та райони

Автор
Ганна Нестерова Ганна Нестерова
Дата публікації
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Автор
На вас чекає живе спілкування та якісні товари Новина оновлена 12 липня 2024, 11:20
На вас чекає живе спілкування та якісні товари. Фото Колаж "Телеграфу"

Ярмарки порадують вас помірними цінами та широким асортиментом продуктів

На вихідних, 13 та 14 липня, мешканців та гостей столиці запрошують відвідати продуктові ярмарки, які відбуватимуться у різних районах Києва. Усі бажаючі зможуть тут придбати різноманітну продукцію: овочі та фрукти, зелень, бакалію, м’ясні вироби, соління, молочні продукти, мед та багато іншого.

Фермери чекають на покупців зі свіжими товарами на будь-який смак і гаманець. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Варто зазначити, що ціни на подібних сільськогосподарських ярмарках значно нижчі ніж у магазинах та супермаркетах. Крім цього, тут ви зможете особисто поспілкуватися із фермерами та дізнатися у них секрети отримання справжньої якісної продукції.

Ярмарки проходитимуть з дотриманням усіх передбачених під час військового стану правил безпеки.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та йти в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Перед тим як відвідати ярмарки, рекомендуємо вам уважно ознайомитися з переліком локацій, на яких вони будуть організовані.

Так, сільськогосподарські ярмарки у суботу, 13 липня, пройдуть за такими адресами:

У неділю, 14 липня, сільськогосподарські ярмарки будуть організовані на наступних локаціях:

Крім цього, ви завжди можете відвідати комунальні ринки, розташовані за такими адресами:

  • КП "Бессарабський ринок" — Бессарабська площа, 2;
  • КП "Володимирський ринок" — вул. Антоновича, 115;
  • КП "Житній ринок" — вул. Верхній Вал, 16

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядав Центральний гастроном на Хрещатику в період дефіциту. Саме біля цієї "торгової точки" можна було побачити "кілометрові" черги, що вже стали традиційними, — деякі шикувалися біля будівлі ще з вечора.

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