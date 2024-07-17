Дощі принесли киянам нові проблеми: один із столичних ТРЦ затопило (відео)

У Києві негода вже наробила лиха

Після періоду рекордної спеки від якої у Києві почав плавитися асфальт, мешканці столиці нарешті змогли побачити дощ. Однак він приніс свої проблеми.

Так, згідно з даними місцевих telegram-каналів, у столиці затопило одні з торговельно-розважальних центрів. Як повідомляє "Київ24", йдеться про ТРЦ "Магеллан".

На короткому ролику, оприлюдненому в мережі, можна побачити, що підлога закладу покрита рівномірним шаром води, проте чи сталося це через високий рівень води чи через протікання стелі, зрозуміти неможливо.

Водночас автори повідомлення зазначають, що на вулицях міста також спостерігається потоп, через що рух громадського транспорту ускладнений.

Те, що у Києві на вулицях виникли проблеми з надлишком води, можна зрозуміти за іншими відеозаписами у мережі.

Як повідомлялося раніше, синоптики очікують, що дощ із грозою у Києві продовжиться і ввечері, також вони попереджають про різкі пориви вітру і, отже, про небезпеку від знаходження біля дерев, рекламних щитів та стовпів електромережі.

Варто зазначити, що для більшості України 17 липня буде останнім днем аномальної спеки, після чого на її території пройде хвиля опадів.