У Києві замаскований під військовий фургон-рефрижератор розвозив молоко по ресторанах (відео)

Власник авто представився "співробітником ГУР"

У Києві фургон-рефрижератор Renault, який мав специфічні розпізнавальні знаки таповинен був перевозити вбитих військовослужбовців, потрапив у ДТП. Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили, що автомобіль таким чином "замаскували" і в ньому доставляється молоко для ресторанів столиці.

За попередньою інформацією, машина належить власникам страусиної фермі "Чубинський страус". Про інцидент розповіли у столичному Телеграм-каналі "Київ оперативний".

Так, автомобіль марки Renault із номерним знаком "BX1599HM" у Києві потрапив у ДТП. Фургон-рефрижератор був оснащений проблисковими маячками та мав специфічні розпізнавальні знаки, які вказували на те, що цією машиною перевозять загиблих українських військових.

Правоохоронці, які прибули на місце аварії, під час спілкування з водієм авто 1954 року народження встановили, що фургон дійсно оснащений холодильними камерами, проте в ньому перевозять продукти.

Водій зізнався, що він працює на страусиній фермі "Чубинський страус" та розвозить молоко звідти по київським ресторанам та кафе. Під час огляду авто в ньому дійсно було виявлено дві бочки з молоком.

Під час подальшого розгляду водій надав номер телефону власника фургона. У ході спілкування з власником авто останній представився "співробітником ГУР".

Коли чоловік зрозумів, що на місці знаходяться поліцейські і вони зацікавилися його автомобілем, то просто кинув слухавку.

Подальша доля фургона залишається під сумнівом.

Авто з маячками перевозило Києвом молочку

Варто зазначити, що користувачі соцмережі різко негативно відреагували на цю новину і нарікали на те, що в Україні з’явилося дуже багато "ряджених", які намагаються нажитися на війні.

Нагадаємо, у Києві 14-річний підліток разом зі своєю матір’ю підпалювали машини військових на замовлення російських кураторів зі спецслужб. Як виявилось, вони отримували завдання через телеграм-канал і таким чином намагалися отримати "додатковий дохід" та заробити гроші.

Мати та сина затримали у Шевченківському районі столиці на місці злочину. Усього злочинцям вдалося підпалити два транспортні засоби — Mercedes-Benz і Mitsubishi Pajero. Свої дії спільники знімали на відео як доказ виконання "завдання".

Наразі жінці та її синові повідомлено про підозру у скоєнні навмисного підпалу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

Раніше " Телеграф" розповідав про те, що на Київщині чоловік на квадроциклі намагався втекти від патрульних, проте результат епічної погоні виявився непередбачуваним.