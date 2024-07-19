В Киеве замаскированный под военный фургон-рефрижератор развозил молоко по ресторанам (видео)

Владелец авто представился "сотрудником ГУР"

В Киеве фургон-рефрижератор Renault, который имел специфические опознавательные знаки и должен был перевозить убитых военнослужащих, попал в ДТП. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что автомобиль таким образом "замаскировали" и в нем доставляется молоко для ресторанов столицы.

По предварительной информации, машина принадлежит страусиной ферме "Чубинський страус". Об инциденте рассказали в столичном Телеграм-канале "Киев оперативный".

Так, автомобиль марки Renault с номерным знаком "BX1599HM" в Киеве попал в ДТП. Фургон-рефрижератор был оснащен проблесковыми маячками и имел специфические опознавательные знаки, которые указывали на то, что в машине перевозят погибших украинских военных.

Прибывшие на место аварии правоохранители в ходе общения с водителем авто 1954 года рождения установили, что фургон действительно оснащен холодильными камерами, однако в нем перевозят продукты.

Водитель признался, что он работает на страусиной ферме "Чубинський страус" и развозит молоко по киевским ресторанам и кафе. При осмотре авто было действительно обнаружено две бочки с молоком.

В ходе дальнейшего разбирательства водитель предоставил номер телефона владельца фургона. В ходе общения с хозяином авто последний представился "сотрудником ГУР".

Когда же мужчина понял, что на месте находятся полицейские и они заинтересовались его автомобилем, то попросту бросил трубку.

Дальнейшая судьба фургона остается под вопросом.

Авто с маячками перевозило по Киеву молочку

Стоит отметить, что пользователи соцсети резко негативно отреагировали на данную новость и посетовали на то, что в Украине появилось очень много "ряженых", которые пытаются нажиться на войне:

Напомним, в Киеве 14-летний подросток вместе со своей матерью поджигали машины военных по заказу русских кураторов из спецслужб. Как оказалось, они получали задания через телеграмм-канал и таким образом пытались получить "дополнительный доход" и заработать деньги.

Мать и сына задержали в Шевченковском районе столицы с поличным. Всего преступникам удалось совершить поджог двух транспортных средств — Mercedes-Benz и Mitsubishi Pajero. Свои действия сообщники снимали на видео в качестве доказательства выполнения "задания".

Сейчас женщине и ее сыну сообщено о подозрении в совершении умышленного поджога. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Киевщине мужчина на квадроцикле пытался убежать от патрульных, однако результат эпичной погони оказался непредсказуемым.