На Київщині чоловік на квадроциклі намагався втекти від патрульних: результат епічної погоні виявився непередбачуваним (відео)

Водій-екстремал отримав адмінпротоколи

У Борисполі патрульні звернули увагу на водія квадроцикла, який порушив правил дорожнього руху. Почув спецсигнал і побачивши проблискові маячки на службовому авто поліцейських, чоловік прискорився і спробував втекти.

У ході нетривалої погоні водій втратив контроль над своїм транспортним засобом і опинився в кущах. Докладніше про епічну гонитву розповіли у прес-службі Патрульної поліції Київської області.

Так, на вулиці Коцюбинського у Борисполі під час патрулювання копи звернули увагу на квадроцикл під керуванням чоловіка. Водій порушив правила дорожнього руху та побачивши патрульних вирішив від них втекти.

"Ми подали водієві сигнал про зупинку, ввімкнувши проблискові маячки синього та червоного кольорів. Водій не тільки не зупинився, а й прискорився та спробував втекти від службового авто", — йдеться у повідомленні.

Патрульні почали переслідувати втікача і в результаті погоні горе-водій не впорався зі своїм чотириколісним транспортним засобом і на повороті перекинувся. Зрештою, чоловік опинився в кущах, а патрульні склали на нього відразу кілька адмінпротоколів. Його подальшу долю вирішуватиме суд.

"Переконавшись, що чоловік неушкоджений, ми склали на нього відповідні адміністративні матеріали. Неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху. Бережіть себе!", — резюмують патрульні.

Нагадаємо, що у Києві нетверезий водій намагався втекти від поліції та смертельно травмував перехожого. Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру.

Попередньо водій авто марки Toyota Land Cruiser перевищив швидкість та проїхав на червоний сигнал світлофора. Патрульні почали наздоганяти порушника. На вимогу співробітників поліції зупинитись водій не відреагував і продовжив рух.

Втікаючи від поліцейських, чоловік збив пішохода, який переходив дорогу на регульованому пішохідному переході. Внаслідок ДТП постраждалий загинув на місці.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Дніпровському районі Києва автомобіль вилетів з проїжджої частини, врізався у світлофор та перекинувся на дах. За попередніми даними, причиною аварії стало перевищення допустимої швидкості руху та порушення правил дорожнього руху.