З'явилися фото з місця обриву канатної дороги над Дніпром у Києві: рятувальники досі шукають зниклого хлопця

Пошукова операція ще триває

У неділю, 21 липня, у Києві біля пішохідного мосту обірвалася канатна дорога через Дніпро. В результаті зник 20-річний хлопець.

У мережі з'явилися фото з місця інциденту. Їх на своїй сторінці у Facebook опублікував фотограф Олександр Гусєв.

Варто зазначити, що пошуково-рятувальна операція досі триває. Одразу в КМДА повідомили, що водолази ДСНС шукають у Дніпрі дівчину, проте пізніше стало відомо, що там був чоловік.

За даними правоохоронців, обірвався один із тросів канатного спуску, внаслідок чого чоловік, що здійснював спуск, впав у воду. Наразі встановлено, що обрив троса стався приблизно за 50 метрів від Набережного шосе.

За цим фактом слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, мова йде про порушення правил безпеки особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей – ч. 2. ст. 272 КК України та службова недбалість, що спричинила загибель людини – ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що джерела "Телеграфа" у правоохоронних органах розповіли ексклюзивні подробиці події на канатній дорозі в Києві.