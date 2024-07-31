Завдання отримували від "куратора": на Київщині затримали паліїв волонтерських та військових авто (фото, відео)

Зловмисникам загрожує до восьми років ув’язнення

На Київщині поліцейські спільно із СБУ затримали пару співмешканців, які підпалили три автомобілі на території Петропавлівської Борщагівки. Одна машина належала військовослужбовцеві, а дві інші — волонтерам.

Зловмисники діяли за завданням анонімних "кураторів", які спілкувалися з ними через Telegram. Подробиці затримання паліїв розповіли у прес-службі Нацполіції України.

У Бучанському районі Київської області близько 1:40 згорів автомобіль Volkswagen, який належав військовослужбовцю. Інцидент стався на одній із вулиць на території Петропавлівської Борщагівки.

Вже близько 04:20 у цьому ж селі сталося спалах ще двох автомобілів — Mercedes та Volvo, які належать волонтерській організації. За попередніми даними, одне з цих авто — це евакуаційний бус Третьої штурмової, який на стоянці чекав на ремонт.

Як виявилося, підпали здійснила пара молодих людей – уродженці Черкаської області, які мешкають у селі Петропавлівська Борщагівка. Жінка 20 років та хлопець 25 років шукали роботу в інтернеті та знайшли в Telegram анонімний канал, де їм запропонували заробити "легкі" гроші.

З ними зв’язався "куратор", який дав їм завдання — підпалити військові та волонтерські авто. Свої злочини вони повинні були фіксувати на камеру мобільного телефону і потім надавати записи як докази того, що вони виконали "роботу".

Фігуранти навіть не отримали гроші, на які розраховували — куратор переслав їм лише частину та пообіцяв повністю розрахуватися пізніше. Однак тепер палії понесуть кримінальну відповідальність — їм загрожує до восьми років в’язниці.

За фактом підпалів розпочато кримінальне провадження. Спільникам оголошено про підозру і найближчим часом суд обере їм запобіжні заходи.

Нагадаємо, зловмисники облили евакуаційний бус Третьої штурмової легкозаймистою рідиною, а потім підпалили. Вогонь повністю знищив авто, на якому з поля бою евакуювали поранених захисників.

Після інциденту один із комбатів 3 ОШБр заявив, що він дає усний дозвіл на те, щоб паліїв розстрілювали на місці. Олег Романов зазначив, що покарання має бути показовим, а зрадники, які продають або підпалюють військове майно, — колорадські жуки, яких треба позбутися.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві 14-річний підліток разом зі своєю матір’ю підпалювали машини військових на замовлення російських кураторів зі спецслужб. Як виявилось, вони отримували завдання через телеграм-канал і таким чином намагалися отримати додатковий дохід та заробити гроші.