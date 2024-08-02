Ненавидів захисників України: у Києві серійний палій авто військових почув вирок (фото)

Зловмисник діяв за власною ініціативою

Столичний суд засудив 36-річного чоловіка до восьми років ув’язнення за те, що він спалив 10 автомобілів військових і пошкодив ще три транспортні засоби. Злочинець самостійно вибирав "цілі" та підпалював їх за допомогою запальних пристроїв з таймером.

Мотив його вчинків – неприязне ставлення до захисників України. Детальніше про справу серійного палія розповіли у прес-службі Київської міської рокуратури.

Слідство встановило, що мешканець Києва з вересня 2022 року до серпня 2023 року на території Лісового масиву у столиці цілеспрямовано підпалив 10 машин, які використовували військовослужбовці ЗСУ. Також злочинець підпалював авто, на які було нанесено символіку різних збройних формувань.

Для підпалів зловмисник використовував саморобні запальні пристрої із таймером, які він підкладав під днище автомобілів або ховав на колесі. Загалом чоловікові вдалося знищити 10 автівок.

Ще три автомобілі він намагався підпалити, проте план не спрацював і вогонь не поширився на транспортні засоби. Крім цього, через підпали були пошкоджені автомобілі, які стояли на парковках поряд із його "цілями".

Авто для підпалів зловмисник вибирав самостійно під час велосипедних прогулянок Києвом. Діяв 36-річний піроман за власною ініціативою та керувався винятковою неприязнью до військовослужбовців, волонтерів та взагалі всіх, хто захищає Україну.

Фігурант проживав із батьками, ніде не працював і весь вільний час проводив в інтернеті.

Зловмисника затримали під час спроби вчинити черговий підпал — чоловік намагався "закласти" пристрій із запальною сумішшю на колесо. З собою у нього було виявлено ще одну самопальну "запальну установку".

Прокурорам вдалося довести в суді його провину за всіма заявленими епізодами і чоловіка засудили до 8 років позбавлення волі.

Наразі він перебуває під вартою.

Нагадаємо, у Києві 14-річний підліток разом зі своєю матір’ю підпалювали машини військових на замовлення російських кураторів зі спецслужб. Як виявилось, вони отримували завдання через телеграм-канал і таким чином намагалися отримати додатковий дохід та заробити гроші.

Зловмисників затримали на місці злочину. Усього їм вдалося підпалити два транспортні засоби – Mercedes-Benz та Mitsubishi Pajero. Свої дії спільники знімали на відео як доказ виконання завдання.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині затримали паліїв волонтерських та військових авто, які отримували завдання від анонімних кураторів. Як виявилось, підпали здійснила пара молодих людей — уродженці Черкаської області, які мешкають у селі Петропавлівська Борщагівка.