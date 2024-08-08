У Києві помітили чоловіка, який розгулював вулицею з ракетою (фото)

Невідомий впевнено крокує тротуарами

У Києві помітили чоловіка з частиною ракети. Бачили його неподалік торгового центру "ДрімТаун" на Оболоні.

Про це повідомляють читачі місцевого телеграм-каналу "Киевский Движ". Очевидці зазначають, що чоловік йде в бік станції метро "Мінська".

Користувачі мережі припускають, що у руках в чоловіка реактивний снаряд від РСЗВ "Ураган". Зазначають, що то може бути лише верхня частина без верхівки.

Невідомий розгулює з вибухонебезпечним предметом

Де чоловік взяв небезпечний предмет невідомо. Куди та для чого він його несе — теж загадка.

Чоловік йде в бік "Мінської"

Для довідки:

РСЗВ "Ураган" — це радянська реактивна система залпового вогню, яка може випустити за один залп 16 великих ракет. Артилерійська установка калібру 220 мм базується на шасі ЗІЛ-135ЛМ. Один реактивний снаряд важить 280 кг, а маса бойової частини складає 100 кг.

Ракетами системи "Ураган" росіяни неодноразово обстрілювали Україну. Вперше ворог застосовував їх по території нашої країни у 2014 році. З початку повномасштабного вторгнення від російських обстрілів касетними снарядами постраждали житлові масиви Харкова, Криворізький район та інші міста.

Снаряд від РСЗВ “Ураган” знайдений після ворожих обстрілів в Криворізькому районі

Раніше "Телеграф" писав, що у двох районах Києва городяни виявили вибухонебезпечні предмети. Перший виклик на лінію 112 надійшов від мешканки Печерського району столиці. Жінка повідомила, що на подвір’ї біля будинку виявила предмет, схожий на артилерійський снаряд.