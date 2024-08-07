Чи це не той самий Юзік? У Києві водій авто з цікавим номерним знаком влаштував ДТП із постраждалою дитиною та втік (фото)

Свідки стверджують, що автомобіль мав номерні знаки "ЮЗИК"

У Києві на Троєщині сталася чергова резонансна подія. На цей раз – дорожньо-транспортна пригода, винуватець якої з місця події втік. Інцидент трапився на проспекті Червоної Калини, 69.

За попередньою інформацією, постраждала також дитина, яка йшла поруч з проїжджою частиною. Тепер в Мережі розшукують водія-втікача.

Цікаві подробиці

За свідченням очевидців, машина, водій якої залишив місце ДТП, мала номерні знаки "ЮЗИК". Коментатори висловили припущення, що за кермом міг бути народний депутат України Юрій Корявченков, більш відомий широкій публіці як "Юзік" — учасник студії "Квартал 95" та член партії "Слуга народу". Хоча інші стверджують, що в авто нардепа номерні знаки відрізняються.

Варто зазначити, що Юрій Корявченков вже потрапляв у поле зору ЗМІ через ДТП. У 2020 році повідомлялося про його причетність до автомобільної аварії в Києві.

Крім того, в грудні 2019 року Корявченков став об'єктом критики через інцидент в Одесі. Тоді його позашляховик Toyota був припаркований посеред перехрестя, блокуючи рух рятувальникам, які ліквідовували наслідки трагічної пожежі в одеському коледжі. Ця подія викликала обурення громадськості, особливо враховуючи, що пожежа забрала життя 12 людей.

Раніше "Телеграф" писав, чим запам’ятався нардеп "Юзік" у Раді. З часу появи у парламенті він встигнув потрапити у низку скандалів.