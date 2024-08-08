Без чобіт не обійтися: у Києві прорвало трубу та затопило двір (відео)

Просто річки біжать попід будинками

У Києві на Харківському шосе сталася аварія на трубопроводі. Вода підтопила прилеглі будинки.

Про це повідомляють читачі місцевого телеграм-каналу "Київ Інфо". Очевидці розповідають, що стрімкі потоки дісталися до електрощитових.

Зазначається, що працівники комунальної служби вже ремонтують трубу, однак відмовляються перекрити воду. А кияни побоюються, що найближчим часом залишаться без світла.

Місцеві жителі поділилися відео. На кадрах видно просто озеро. Води вже налило скільки, що попід будинками просто так не пройти.

Нагадуємо, на перетині вулиць Жилянської та Симона Петлюри прорвало водопровід. Стрімкий потік заливав проїжджу частину. Брудна вода бігла просто по тротуарах.

Води було настільки багато, що вона майже дісталася Центрального залізничного вокзалу. Очевидці розповідали, що вода текла з-під асфальту.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві відкрився "портал у потойбіччя". На Оболоні помітили глибоке провалля приблизно 3 метри глибиною. Місцеві пишуть, що комунальні підприємства "Київводоканал" чи "Київтеплоенерго" приїжджають сюди раз на тиждень, а зробити нічого не можуть. Городяни просять хоча б огородили небезпечну ділянку від дітей.