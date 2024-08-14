Деякі пацієнти вже перебувають на ШВЛ: у Києві стрімко зростає захворюваність на COVID-19

Частина хворих перебуває у тяжкому стані

У столиці фіксується значне зростання кількості хворих на коронавірус. За два тижні серпня вже захворіло 1 283 особи, з них — 174 дитини.

Також у геометричній прогресії зростає кількість госпіталізованих, серед яких вже з’являються хворі, які потребують підтримки апаратів ШВЛ. Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

У Києві стрімко зростає захворюваність на COVID-19. За інформацією фахівців, у червні в столиці було зафіксовано 199 випадків захворюваності на коронавірус, а в липні — на початку серпня — 1 660 клінічно підтверджених випадків. Усього ж за другий тиждень серпня вже встигло захворіти 1 283 особи, з них — 174 дитини.

Валентина Гінзбург зазначає, що у більшості випадків хвороба протікає без суттєвих ускладнень. Але незважаючи на це, у столиці вже фіксуються пацієнти, які потребують підтримки апаратів ШВЛ.

На тлі цього фахівці просять киян свідомо ставитися до свого здоров’я та при виникненні перших симптомів нездужання звертатися за медичною допомогою та протестуватися на COVID-19.

"Хворий, який не надто страждає від симптомів, "списує" їх на втому, звичайний нежить, навіть на алергічні реакції через цвітіння амброзії, наприклад. А тому продовжує жити соціально активним життям, працювати, а отже, поширювати COVID", — наголосила Валентина Гінзбург.

Вона закликала користуватися захисними масками, антисептиками для рук, уникати місць скупчення людей і контакту з людьми із симптомами застуди, тощо.

"Обов’язково залишайтеся вдома, якщо почуваєтеся недобре. Вкотре нагадую – навіть головний біль, невеличкий нежить або загальне погіршення самопочуття можуть бути симптомами COVID. Це стосується і дорослих, і дітей. Протестуйтеся. Зверніться до лікаря. Із таким відповідальним підходом ви не лише убезпечите себе від ускладнень хвороби, а й не наражатимете на небезпеку людей навколо", – наголосила Валентина Гінзбург.

Нагадаємо, у Києві спостерігається активізація змій, яких все частіше можна зустріти у місцях скупчення людей. Великих плазунів також почали помічати на пляжах та у водоймах.

Фахівці відзначають, що з настанням тепла змії дійсно активізуються і все частіше залишають свої укриття. Мешканців та гостей Києва, при цьому просять зберігати спокій та пам’ятати про те, що шанс зустріти отруйну змію у межах міста вкрай малий.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині почалася навала отруйних павуків. Фахівці пов’язують їхню появу з глобальним потеплінням, адже тепер їм комфортно стало і на північних територіях.