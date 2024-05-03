У Дніпрі в кафе дівчина-підліток влаштувала стрілянину: її звинувачують в хуліганстві (фото, відео)

Наразі триває комплекс слідчих дій для встановлення усіх обставин злочину

Днями у Дніпрі сталася стрілянина між дівчатами-підлітками. Вони прийшли на "сходку" для "вирішення питань". Як результат – 14-річна дівчина стріляла у 17-річну.

За фактом хуліганських дій їй повідомили про підозру. Таку інформацію опублікував Дніпро.Оперативний.

В повідомленні зазначається, що підозрювана, нехтуючи існуючими загальноприйнятими правилами і нормами поведінки у суспільстві, грубо порушила громадський порядок на території кафе Mirvari на житловому масиві Ломівський у Дніпрі.

У соцмережах опублікували відео моменту конфлікту й стрілянини. Його зафільмували камери кафе.

Бажаючи самоствердитись за рахунок приниження потерпілої та демонструючи свою зневагу, дівчина спочатку вдарила суперницю рукою по голові. Коли та повернулася спиною, нападниця здійснила кілька пострілів у 17-річну із спеціально пристосованого предмета для завдання тілесних ушкоджень. Але цього їй виявилося замало. Коли постраждала присіла – дівчина ще декілька разів вдарила неповнолітню ногою та прикладом зброї. Після цього знаряддя стрільби забрав та відніс в бік хлопець, який знаходився поруч.

Триває комплекс слідчих дій для встановлення усіх обставин злочину. Поліція розслідує справу, як хуліганство ( ч. 4 ст. 296 КК України), вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

Раніше "Телеграф" повідомив, що в Київі у школі однолітки жорстоко побили 13-річного хлопця, внаслідок підліток отримав розрив яєчок.