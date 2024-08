Куди піти у Києві цими вихідними: добірка цікавих заходів

На вас чекає насичений та яскравий вікенд

В умовах війни ми постійно перебуваємо у стані стресу та тривоги. Щоб трохи розслабитися та відволіктися від негативних думок, пропонуємо відвідати заходи, які відбудуться цими вихідними у столиці.

На вас чекають стендапи, концерти, театральні вистави, творчі вечори та багато іншого. Дозвольте собі зарядитися енергією після робочого тижня та незабутньо проведіть час із найріднішими людьми.

Редакція "Телеграфу" підготувала для вас добірку яскравих івентів майбутнього вікенду, серед яких ви напевно зможете знайти щось цікаве та захоплююче.

Stand Up на даху Gulliver

Коли: 17 серпня, початок о 20:00

Де: БЦ Gulliver

Адреса: пл. Спортивна, 1-а (Башня Б)

Вартість: 350 гривень

Stand Up на даху Gulliver

Бродячий Stand-up запрошує вас на комедійний вечір під відкритим небом — Stand Up на Даху! 17-го серпня вас запрошують провести незабутній вечір у веселій компанії на даху одного з найкращих місць у місті. Їхні коміки приведуть вас до сміху своїми гумористичними історіями та жартами про життя. Насолоджуйтесь неймовірним видом на місто та пориньте у світ гумору та розваг!

Для вас виступатимуть: Андрій Бережко, Женя Лещенко, Дмитро Тютюн, Ден Че та Паша Пінчук.

LAUD

Коли: 17 серпня, початок о 19:00

Де: Osocor Residence

Адреса: вул. Виноградна, 2

Вартість: від 600 гривень

LAUD

Вже у 2018 році LAUD випустив дебютний альбом "Музика" і став справжнім проривом українського шоу-бізнесу. Він підкорює харизмою, надзвичайним тембром і мультижанровими піснями, які пише сам. В цих треках можуть поєднуватися елементи фолку, R’n’B, електрофанку та неосоулу.

Вже 17 серпня LAUD презентує свій новий альбом "Пробудження". Музикант наче подивився на музику під іншим кутом і досягнув неабияких результатів. На концерті LAUD виступить астронавтом-дослідником, який спробує провести публіку через космічний простір нових жанрів і аранжувань.

Артист здивує музичними новинками та яскравими експериментами.

Стендап та вино. Камерний концерт

Коли: 17 серпня, початок о 19:00

Де: Ресторан Boho

Адреса: вул. Івана Федорова, 4

Вартість: від 300 гривень

Стендап та вино. Камерний концерт

"Стендап та вино у Boho" – це чудова можливість провести незабутній вечір з коханою людиною або в компанії друзів, насолодитись келихом вина або коктейлем та від душі посміятись.

Для вас жартуватимуть:

Макс Вишинський – комедіант, який непідробно щиро іронізує над дорослим та подружнім життям

– комедіант, який непідробно щиро іронізує над дорослим та подружнім життям Андрій Бережко – переможець "Розсміши коміка", учасник стендап-шоу "Гуднайт Клаб", іронізує над своїм життям, але вам здається, що над вашим.

Гурт Maxi Jam

Коли: 17 серпня, початок о 19:00

Де: GARNISON

Адреса: вул. Хрещатик, 15/4 (Пасаж)

Вартість: 150 гривень

Гурт Maxi Jam

Ви почуєте пісні Rammstein, Imagine Dragons, Bob Dylan, Pain, Metallica, Океан Ельзи, Скрябін, Брати Гадюкіни. Вокаліст гурту впродовж 11 місяців від початку повномасштабного вторгнення воював на Донеччині у складі 68 окремої єгерської бригади ім. О.Довбуша. Гітарист — доброволець ТРО.

Всі учасники колективу активно співпрацюють з волонтерами та організаціями, які наближають Україну до перемоги.

Вечір пам'яті Кузьми Скрябіна "Шампанські очі"

Коли: 17 серпня, початок о 14:00

Де: Ботанічний сад ім. Гришка

Адреса: вул. Тімірязевська, 1

Вартість: від 690 гривень

Шампанські очі

Вечір, присвячений пам’яті кумира мільйонів українців, обіцяє бути неймовірним. Концерт "Шампанські Очі" – це не просто музична подія, це можливість відчути єднання та затишок, пережити дійсно круті миті життя разом із близькими та друзями.

Кузьма Скрябін – лідер культового українського гурту та людина, пісні якої знають і співають мільйони. Феномен Андрія полягав у тому, що йому вдавалося водночас бути зіркою шоу-бізнесу і лишатися простим, своїм чуваком по життю. Його творчість продовжує жити, а в ній – і він сам: щирий, мудрий, талановитий.

Цей концерт стане чудовою нагодою згадати улюблені хіти, які супроводжували вас у різні періоди життя, та відчути ностальгію за неповторною атмосферою, яку створював Кузьма Скрябін. Його музика торкалася серця кожного, і тепер у вас є шанс знову поринути у ці теплі спогади.

Stand-up на Подолі

Коли: 17 серпня, початок о 18:30

Де: Shatun Pub

Адреса: вул. Сагайдачного, 41

Вартість: від 200 гривень

Stand-up на Подолі

Превентивний удар гумору, так необхідний нам в цей час. Частину коштів органызатори передають на благодійність.

Лайн ап:

Артур Петров — автор, сценарист, комік.

Макс Редзель — комік, який не цурається жартувати на суперечливі теми, додаючи нотки абсурду. Резидент клубу "Каштани".

Раміль Янгулов — стендап комік з Житомира.

Depeche Mode tribute

Коли: 17 серпня, початок о 18:00

Де: Barbeer

Адреса: вул. Максимовича, 4

Вартість: від 200 гривень

Depeche Mode tribute

Триб'ют одного із самих популярних електронних поп-рок гуртів світу Depeche Mode повертається в Barbeer Music Pub.

Улюблені хіти "Enjoy The Silence", "Personal Jesus", "Precious", "FreeLove", "Walking In MyShoes" и багато інших в живому виконанні відомого столичного бенду New Deli та вокаліста Романа Козака змусять танцювати і підспівувати навіть самих сором'язливих гостей вже такого рідного Barbeer Music Pub.

Дизель Шоу. До дня Незалежності

Коли: 17 серпня, початок о 17:30

Де: Міжнародний центр культури і мистецтв

Адреса: Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Вартість: від 350 гривень

Дизель Шоу. До дня Незалежності

"Дизель Шоу" — це непохитність думки, незалежність від політики, сміливість у виборі та порушенні злободенних питань. Від початку повномасштабного вторгнення ми веселимо та бадьоримо українців у всьому світі завдяки гумору воєнного часу.

На вас чекаэ нова програма, актуальні жарти сьогодення, висвітлення хоробрих вчинків наших героїв та улюблені натхненні історії. Проведіть цей день зі щирою усмішкою та гарним настроєм.

Комедія "Райський острів"

Коли: 17 серпня, початок о 14:00

Де: Театральна зала Київської фортеці

Адреса: вул. Госпітальна, 24А, вхід з бульвару Лесі Українки між будинками 12 і 14

Вартість: 200 гривень

Комедія "Райський острів"

Блискуче лондонське шоу "Райський острів" отримує запрошення на тримісячні гастролі на дійсно Райський острів в Тихому океані. На трьох авторок і виконавиць шоу чекає фантастичний гонорар, номери люкс "все включено", райські птахи, теплий океан і багато-багато сонця. Все відбувається, як і обіцяно: вже перараховано половину гонорару, дійсно "все включено", всюди літають райські птахи, ноги омивають хвилі теплого океану…

Саме час відпочити і відчути себе на Райському острові!

Вистава "Собачий вальс" та дегустація вина

Коли: 17 серпня, початок о 17:00

Де: Театр на Троєщині

Адреса: вул. Градинська, 5

Вартість: 450 гривень

Вистава "Собачий вальс"

На честь відкриття 2-го сезону Театру на Троєщині на глядачів чекає безкоштовна дегустація вин від ТД "Вина світу".

Бренд-сомельє: Валерій Яворський.

Імпровізаційне шоу "Королі крінжу"

Коли: 17 серпня, початок о 14:00

Де: Underground Standup Club

Адреса: вул. Золотоворітська, 15

Вартість: від 300 гривень

Імпровізаційне шоу "Королі крінжу"

Імпровізаційне шоу "Королі Крінжу" – це унікальне комедійно-імпровізаційне дійство, де найкращі представники найскладнішого жанру у гуморі подарують вам грандіозні враження.

Своєю майстерністю смішно імпровізувати цього вечора похизуються:

- Свят Загайкевич. Засновник "Підпільного Стендапу", амбасадор анекдоту про стоматологів, його виступи неможливо забути.

- Олександр Качура. Імператор Китаю, каскадер Джекі Чана, що починав свою діяльність в Гонконзі.

- В'ячеслав Ніконоров. Актор, режисер і прима театру "Чорний Квадрат".

- Альбіна Тітова. Актриса театру і кіно, яка вважає, що імпровізація — цевищамайстерність актора.

QUEEN tribute show by "VORON"

Коли: 18 серпня, початок о 18:00

Де: Портер Паб

Адреса: вул. Жилянська, 107

Вартість: від 400 гривень

QUEEN tribute show by «VORON»

Велике 2-годинне tribute show легендарних QUEEN, від справжніх професіоналів своєї справи — гурту "BEAST". Найвідоміші, вже легендарні хіти QUEEN у виконанні кращого рок-"Голоса країни" Івана Ворона.

Це не просто концерт, а цілком можливо, таємний рецепт справжнього якісного та крутого триб’юту."

Чорний квадрат. "Офіс. Запали в собі бажання"

Коли: 18 серпня, початок о 18:00

Де: Культурний центр "Арт-Братислава"

Адреса: вул. Олександра Архипенка, буд. 5

Вартість: від 250 гривень

Чорний квадрат. "Офіс. Запали в собі бажання"

Троє незнайомих людей — ідейний безробітний Ігор, невиправний авантюрист Костя та український "Форест Гамп" Кєша – влаштовуються на роботу в компанію "по відмиванню бабла". Їх головна задача – нічого не робити, а просто сидіти в чотирьох стінах і отримувати гроші ні за що.

Деякий час такому положенню справ можна й порадіти, але через якийсь час потрохи починає підступати божевілля від нудьги. Що врятує випадкових колег? Звичайно – барабанна дріб – жінка! І в нашому випадку це буде руда харизматична секретарка Поліна!

Вистава "Тіні забутих предків"

Коли: 18 серпня, початок о 18:00

Де: Київський академічний театр українського фольклору "Берегиня"

Адреса: вул. Миколайчука, 3-а

Вартість: від 250 гривень

Вистава "Тіні забутих предків"

На сцені містична легенда, яку розповів світу Михайло Коцюбинський, а на екрані втілив Сергій Параджанов з неповторними Іваном Миколайчуком та Ларисою Кадочніковою в головних ролях.

"Ми проти порівнянь, проте хочемо показати, якою ми відчуваємо історію Івана та Марічки. Хоча б те, що театр розташований на вулиці імені Івана Миколайчука, а будинок, в якому жив актор, знаходиться просто поруч з нашим театром. Наші актори, яких ви скоріш за все звикли бачити та сприймати виключно як блискучих вокалістів, вийдуть на сцену в якості драматичних акторів", — резюмують постановники.

Вистава "Щоденник Кіси" (вік 21+)

Коли: 18 серпня, початок о 16:00

Де: Арт-студія "Темний Софіт"

Адреса: вул. Володимирська 71 (вхід із двору)

Вартість: 450 гривень

За п’єсою скандального, харизматичного драматурга, Олександра Неволько. Самотня жінка у буремному житті, прагне кохання.

Чи існує ідеальній чоловік? Що краще завести кота чи стосунки?

Як покращити психічний стан та відчути себе, бодай трішки щасливішою?…

Коли ніхто не розуміє душевних страждань, не простягне руку назустріч, допоможе особистий щоденник. Лише йому можно довірити найтаємніші фантазії, розпач та біль….

