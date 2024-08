Куда пойти на выходных в Киеве: подборка интересных мероприятий

Вас ждет насыщенный и яркий уик-энд

В условиях войны мы постоянно находимся в состоянии стресса и тревоги. Чтобы немного расслабиться и отвлечься от негативных мыслей, предлагаем вам посетить мероприятия, которые пройдут в эти выходные в столице.

Вас ждут стендапы, концерты, театральные представления, импровизационные шоу и многое другое. Позвольте себе зарядиться энергией после рабочей недели и незабываемо провести время с самыми родными людьми.

Редакция "Телеграфа" подготовила для вас подборку ярких ивентов предстоящего уик-энда, среди которых вы наверняка сможете найти что-нибудь интересное и увлекательное.

Stand Up на крыше Gulliver

Когда: 17 августа, начало в 20:00

Где: БЦ Gulliver

Адрес: пл. Спортивная, 1-я (Башня Б)

Стоимость: 350 гривен

Бродячий Stand-up приглашает вас на комедийный вечер под открытым небом — Stand Up на Крыше! 17 августа вас приглашают провести незабываемый вечер в веселой компании на крыше одного из лучших мест в городе. Их комики приведут вас к смеху своими юмористическими историями и шутками о жизни. Наслаждайтесь невероятным видом на город и окунитесь в мир юмора и развлечений!

Для вас выступят: Андрей Бережко, Женя Лещенко, Дмитрий Тютюн, Дэн Че и Паша Пинчук.

LAUD

Когда: 17 августа, начало в 19:00

Где: Osocor Residence

Адрес: ул. Виноградная, 2

Стоимость: от 600 гривен

Уже в 2018 году LAUD выпустил дебютный альбом Музыка и стал настоящим прорывом украинского шоу-бизнеса. Он покоряет харизмой, удивительным тембром и мультижанровыми песнями, которые пишет сам. В этих треках могут сочетаться элементы фолка, R’n’B, электрофанка и неосоула.

Уже 17 августа LAUD представит свой новый альбом "Пробуждение". Музыкант словно посмотрел на музыку под другим углом и добился незаурядных результатов. На концерте LAUD выступит астронавтом-исследователем, который попытается провести публику через космическое пространство новых жанров и аранжировок.

Артист удивит музыкальными новинками и яркими экспериментами.

Стендап и вино. Камерный концерт

Когда: 17 августа, начало в 19:00

Где: Ресторан Boho

Адрес: ул. Ивана Федорова, 4

Стоимость: от 300 гривен

"Стендап и вино в Boho" – это отличная возможность провести незабываемый вечер с любимым человеком или в компании друзей, насладиться бокалом вина или коктейлем и от души посмеяться.

Для вас будут шутить:

Макс Вышинский – комедиант, неподдельно искренне иронизирующий над взрослой и супружеской жизнью

– комедиант, неподдельно искренне иронизирующий над взрослой и супружеской жизнью Андрей Бережко – победитель "Рассмеши комика", участник стендап-шоу "Гуднайт Клаб", иронизирует над своей жизнью, но вам кажется, что над вашей.

Группа Maxi Jam

Когда: 17 августа, начало в 19:00

Где: GARNISON

Адрес: ул. Крещатик, 15/4 (Пассаж)

Стоимость: 150 гривен

Вы услышите песни Rammstein, Imagine Dragons, Bob Dylan, Pain, Metallica, Океан Эльзы, Скрябин, Братья Гадюкины. Вокалист группы в течение 11 месяцев после начала полномасштабного вторжения воевал на Донетчине в составе 68 отдельной егерской бригады им. О.Довбуша. Гитарист – доброволец ТРО.

Все участники коллектива активно сотрудничают с волонтерами и организациями, приближающими Украину к победе.

Вечер памяти Кузьмы Скрябина "Шампанские глаза"

Когда: 17 августа, начало в 14:00

Где: Ботанический сад им. Гришка

Адрес: ул. Тимирязевская, 1

Стоимость: от 690 гривен

Вечер, посвященный памяти кумира миллионов украинцев, обещает быть невероятным. Концерт "Шампанские Глаза" – это не просто музыкальное событие, это возможность почувствовать единение и уют, пережить действительно крутые мгновения вместе с близкими и друзьями.

Кузьма Скрябин – лидер культовой украинской группы и человек, песни которого знают и поют миллионы. Феномен Андрея заключался в том, что ему удавалось быть звездой шоу-бизнеса и оставаться простым, своим чуваком по жизни. Его творчество продолжает жить, а в нем – и он сам: искренний, мудрый, талантливый.

Этот концерт станет прекрасной возможностью вспомнить любимые хиты, сопровождавшие вас в разные периоды жизни, и почувствовать ностальгию по неповторимой атмосфере, которую создавал Кузьма Скрябин. Его музыка касалась сердца каждого, и теперь у вас есть шанс снова погрузиться в эти теплые воспоминания.

Stand-up на Подоле

Когда: 17 августа, начало в 18:30

Где: Shatun Pub

Адрес: ул. Сагайдачного, 41

Стоимость: от 200 гривен

Превентивный удар юмора, столь необходимый нам в это время. Часть средств организаторы передают на благотворительность.

Лайн ап:

Артур Петров – автор, сценарист, комик.

Макс Редзель — комик, не отказывающийся от шутить на противоречивые темы, добавляя нотки абсурда. Резидент клуба "Каштаны".

Рамиль Янгулов – стендап комик из Житомира.

Depeche Mode tribute

Когда: 17 августа, начало в 18:00

Где: Barbeer

Адрес: ул. Максимовича, 4

Стоимость: от 200 гривен

Трибьют одной из самых популярных электронных поп-рок групп мира Depeche Mode возвращается в Barbeer Music Pub.

Любимые хиты "Enjoy The Silence", "Personal Jesus", "Precious", "FreeLove", "Walking In MyShoes" и многие другие в живом исполнении известного столичного бенда New Deli и вокалиста Романа Козака заставят танцевать и подпевать даже самых застенчивых гостей такого родного Barbeer Music Pub.

Дизель Шоу. Ко Дню Независимости

Когда: 17 августа, начало в 17:30

Где: Международный центр культуры и искусств

Адрес: Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Стоимость: от 350 гривен

"Дизель Шоу" — это непреклонность мнения, независимость от политики, смелость в выборе и поднятии злободневных вопросов. С начала полномасштабного вторжения мы веселим и бодрим украинцев во всем мире благодаря юмору военного времени.

Вас ждет новая программа, актуальные шутки настоящего, освещение храбрых поступков наших героев и любимые вдохновенные истории. Проведите этот день с искренней ухмылкой и хорошим настроением.

Комедия "Райский остров"

Когда: 17 августа, начало в 14:00

Где: Театральный зал Киевской крепости

Адрес: ул. Госпитальная, 24А, вход с бульвара Леси Украинки между домами 12 и 14

Стоимость: 200 гривен

Блестящее лондонское шоу "Райский остров" получает приглашение на трехмесячные гастроли на действительно Райский остров в Тихом океане. Трех авторов и исполнительниц шоу ждет фантастический гонорар, номера люкс "все включено", райские птицы, теплый океан и много-много солнца. Все происходит, как и обещано: уже перечислена половина гонорара, действительно "все включено", повсюду летают райские птицы, ноги омывают волны теплого океана…

Самое время отдохнуть и почувствовать себя на Райском острове!

Спектакль "Собачий вальс" и дегустация вина

Когда: 17 августа, начало в 17:00

Где: Театр на Троещине

Адрес: ул. Градинская, 5

Стоимость: 450 гривен

В честь открытия 2-го сезона Театра на Троещине зрителей ждет бесплатная дегустация вин от ТД "Вина мира".

Бренд-сомелье: Валерий Яворский.

Импровизационное шоу "Короли кринжа"

Когда: 17 августа, начало в 14:00

Где: Underground Standup Club

Адрес: ул. Золотоворотская, 15

Стоимость: от 300 гривен

Импровизационное шоу "Короли Кринжу" – это уникальное комедийно-импровизационное действо, где лучшие представители самого сложного жанра в юморе подарят вам грандиозные впечатления.

Своим мастерством смешно импровизировать в этот вечер похвастаются:

- Праздник Загайкевич. Основатель "Подпольного Стендапа", посол анекдота о стоматологах, его выступления невозможно забыть.

- Александр Качура. Император Китая, каскадер Джеки Чана, начинавший свою деятельность в Гонконге.

- Вячеслав Никоноров. Актер, режиссер и прием театра "Черный Квадрат".

- Альбина Титова. Актриса театра и кино, считающая, что импровизация — это высшее мастерство актера.

QUEEN tribute show by "VORON"

Когда: 18 августа, начало в 18:00

Где: Портер Паб

Адрес: ул.Жилянская, 107

Стоимость: от 400 гривен

Большое 2-часовое tribute show легендарных QUEEN, от настоящих профессионалов своего дела — группы "BEAST". Самые известные, уже легендарные хиты QUEEN в исполнении лучшего рок-"Голоса страны" Ивана Ворона.

Это не просто концерт, а вполне возможно, секретный рецепт настоящего качественного и крутого трибьюта."

Черный квадрат. "Офис. Зажгли в себе желание"

Когда: 18 августа, начало в 18:00

Где: Культурный центр "Арт-Братислава"

Адрес: ул. Александра Архипенко, дом. 5

Стоимость: от 250 гривен

Трое незнакомых людей — идейный безработный Игорь, неисправимый авантюрист Костя и украинский "Форест Гамп" Кеша — устраиваются на работу в компанию "по отмыванию бабла". Их главная задача – ничего не делать, а просто сидеть в четырех стенах и получать деньги не за что.

Некоторое время такому положению дел можно и порадоваться, но через некоторое время понемногу начинает подступать безумие от скуки. Что спасет случайных коллег? Конечно – барабанная дробь – женщина! И в нашем случае это будет рыжая харизматичная секретарша Полина!

Спектакль "Тени забытых предков"

Когда: 18 августа, начало в 18:00

Где: Киевский академический театр украинского фольклора "Берегиня"

Адрес: ул. Миколайчука, 3-я

Стоимость: от 250 гривен

На сцене мистическая легенда, которую рассказал миру Михаил Коцюбинский, а на экране воплотил Сергей Параджанов с неповторимыми Иваном Миколайчуком и Ларисой Кадочниковой в главных ролях.

"Мы против сравнений, однако хотим показать, какой мы чувствуем историю Ивана и Марички. Хотя бы то, что театр расположен на улице имени Ивана Миколайчука, а дом, в котором жил актер, находится прямо рядом с нашим театром. Наши актеры, которых вы Скорее всего, привыкли видеть и воспринимать исключительно как блестящих вокалистов, выйдут на сцену в качестве драматических актеров", — резюмируют постановщики.

Спектакль "Дневник Кисы" (возраст 21+)

Когда: 18 августа, начало в 16:00

Где: Арт-студия "Темный Софит"

Адрес: ул. Владимирская 71 (вход со двора)

Стоимость: 450 гривен

По пьесе скандального, харизматичного драматурга, Александра Неволько. Одинокая женщина в бурной жизни, стремится к любви.

Существует ли идеальный мужчина? Что лучше завести кота или отношения?

Как улучшить психическое состояние и почувствовать себя, хоть немного счастливее?

Когда никто не понимает душевных страданий, не протянет руку навстречу, поможет личный дневник. Только ему можно доверить самые сокровенные фантазии, отчаяние и боль….

