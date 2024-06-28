У Києві десятки людей перекрили дорогу біля залізничного вокзалу: що відбувається (відео)

Протестувальники агресивно поводяться

У п'ятницю, 28 червня, у Києві неподалік Центрального залізничного вокзалу зібралися десятки людей. Мітингувальники перекрили проїзд до Вокзальної площі.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Через акцію затримуються автобуси та тролейбуси.

Очевидці зазначають, що мітингувальники поводяться досить агресивно. Вони погрожують водіям. Також хотіли перевернути автомобіль і били по капоту.

Попередньо це акція проти знесення оптового ринку. Деталі згодом.

Укрзалізниця звернулася до пасажирів та зустрічаючих, що прямують на вокзал. Потяги відправлятимуться на 10 хвилин пізніше.

"Проїзд до центрального вокзалу у Києві частково заблокований через дії протестувальників. Ми вважаємо неприпустимим, щоб військові, медики, волонтери та родини з дітьми не потрапили на свої рейси, тому притримуємо відправки на 10 хвилин", — зазначають у компанії.

Також підкреслюють, що мітинг не стосується будь-яких аспектів діяльності УЗ та залізничних вокзалів станції Київ-Пасажирський. Киянам радять тимчасово віддавати перевагу Південному вокзалу.

10:30 оновлення: дорога до вокзалу вільна, далі потяги відправляються за розкладом.

Раніше "Телеграф" писав, що стався потоп біля Центрального залізничного вокзалу Києва. На перетині вулиць Жилянської та Симона Петлюри прорвало водопровід.