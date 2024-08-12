У Кривому Розі потяг зійшов із рейок: рух транспорту через міст заборонили (фото)

Внаслідок аварії було пошкоджено опори мосту

У понеділок, 12 серпня, в Кривому Розі на території Металургійного району вагони вантажного потяга зійшли з рейок. Подія сталася під мостом на вулиці Прокатників (колишня Цимлянська).

Через пошкодження опор моста рух транспорту, у тому числі пасажирського заборонений. Про це повідомили в управлінні преси виконкому Криворізької міськради.

"Наразі, ПАТ "АМКР" здійснюється заходи щодо обстеження пошкодженої ділянки мосту та вирішуються питання щодо подальших дій з його відновлення", — йдеться у повідомленні.

Вагони вантажного потяга зійшли з рейок

У зв’язку з аварією на залізниці, тимчасово змінено маршрут руху міського автобуса №274 "ст. Кривий Ріг – вул. Шиферна".

Через аварію на залізниці пожкоджено міст

Для забезпечення пасажирських перевезень мешканців селища Ілліча, міський автобус №274 буде курсувати за наступною схемою: ст. Кривий Ріг – вул. Криворіжсталі – вул. Чумацький шлях – вул. Домобудівна, далі за маршрутом.

Органами місцевого самоврядування, патрульною поліцією та перевізником вживаються заходи для мінімізації незручностей для пасажирів та розробки оптимальної схеми руху.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві трамвай зійшов із рейок. Подія сталася на вулиці Коперника в Шевченківському районі столиці. Попередньо правоохоронці з'ясували, що громадський транспорт злетів з рейок та пошкодив припаркований автомобіль.