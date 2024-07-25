Неочевидний лайфхак: водіям-початківцям розповіли про дієвий спосіб тримати авто рівно у смузі

Як легко та ефективно навчитися тримати автомобіль рівно на смузі руху

Багато початківців-водіїв стикаються з проблемою: вони не вміють тримати автомобіль рівно відносно смуги руху. Машина постійно "гуляє" то в один, то в інший бік.

Але є один дуже корисний лайфхак, який допоможе новачкам навчитися керувати автомобілем впевнено та безпечно. Майже кожна дорога має такий собі орієнтир-підказку, і саме на нього радять звертати увагу інструктори в автошколі.

Як орієнтуватися на смузі

Ідеально, якщо на дорозі є розмітка — це значно полегшить завдання на початковому етапі. Принцип дуже простий – орієнтуємося лише по лівому боку дороги. Направляємо машину так, щоб лінія розмітки зліва від нас йшла чітко в лівий нижній кут стійки лобового скла.

Якщо в цей момент ви подивитеся у дзеркало заднього виду, то побачите, що від лівого боку автомобіля до розмітки приблизно 60-70 сантиметрів. З правого боку відстань буде приблизно такою ж.

Важливі нюанси

Багато хто думає, що достатньо один раз зловити правильне положення, поставити кермо рівно, і машина поїде ідеально прямо. Це не так. Автомобіль все одно буде трохи відхилятися від прямолінійної траєкторії, тому водієві завжди необхідно підкеровувати. Основна увага, звісно, має бути прикута до дороги, але потрібно постійно кидати швидкий погляд на орієнтири та коригувати напрямок руху.

Як розуміти, що ви збилися з курсу

Якщо розмітка "йде" в бік салону — ви занадто близько притискаєтеся до лівої частини смуги. Якщо розмітка "йде" вліво за стійку — ви зміщуєтеся вправо.

Що робити, якщо на дорозі немає розмітки

Якщо розмітки немає, можна використовувати інші орієнтири. Зверніть увагу на те, що асфальт зазвичай кладуть смугами. Стики між цими смугами також йдуть уздовж дороги. Хоча вони не такі помітні, як розмітка, в крайньому разі можна орієнтуватися і на них.

Пам'ятайте: практика — запорука майстерності. Чим більше ви будете тренуватися, тим швидше навчитеся впевнено тримати автомобіль на смузі руху.

Раніше "Телеграф" писав, як потрібно сідати в авто та виходити з нього за ПДР. Це правило також допоможе водіям-початківцям.