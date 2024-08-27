Росіяни намагалися влаштувати в Україні повний блекаут: скільки ще триватимуть жорсткі обмеження
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Цього не сталося завдяки швидким і професійним діям енергетиків
Російська атака на Україну ракетами та дронами 26 серпня була однією з наймасованіших атак на енергетичну інфраструктуру. Росіяни намагалися досягнути тотального блекауту в нашій енергосистемі.
Про це розповів ексміністр палива й енергетики, президент Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї Іван Плачков в ефірі "КИЇВ24". За його прогнозами, обмеження енергопостачання через наслідки цієї атаки будуть діяти в Україні протягом одного-двох тижнів. Це у випадку, якщо не буде нових масованих ударів.
"На жаль, це була одна з наймасованіших атак на енергетичну інфраструктуру. Метою цієї атаки було досягнути тотального блекауту в енергосистемі. Цього не сталося, енергетики швидко і професійно реагували", — зазначив він.
Щоб влаштувати Україні повний блекаут, ворог завдавав ударів по розподільчих системах і системах видачі електроенергії. Зокрема росіяни атакували й Київську ГЕС.
"Були удари по розподільчих системах і системах видачі електроенергії, в тому числі й на АЕС. Був удар і по Київській ГЕС. Там теж частково пошкоджено енергообладнання. Зараз проводять серйозні роботи. Треба відновити схему більш надійною для можливості забезпечення в повному обсязі споживачів", — резюмував Плачков.
Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", після російської атаки Україна повернулася до жорстких графіків відключення світла. 27 серпня відключатимуть по три та чотири черги одночасно.